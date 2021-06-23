Мусороперерабатывающий комплекс в Приморье оборудуют системами мониторинга

Мусороперерабатывающий комплекс в Приморье оборудуют системами мониторинга
Мусороперерабатывающий комплекс в Приморье оборудуют системами мониторинга
Сегодня, 17:29ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В комплексе по утилизации ТКО, который планируют построить в Надеждинском районе Приморья, установят систему мониторинга воздуха и подземных вод. Это должно обеспечить экологическую безопасность предприятия, сообщили в правительстве региона.

Заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев рассказал, что новый комплекс будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды.

«Для этого компания-инвестор смонтирует современную комплексную систему, которая сможет отслеживать возможные риски попадания вредных веществ в почву, а дальше в подземные воды. Аналогичный мониторинг будет вестись и за воздухом вблизи комплекса», — отметил Лазарев.

По его словам, в данный момент потенциальный инвестор определяет наиболее оптимальное оборудование для будущего объекта, после чего оно пройдет всю необходимую экспертизу.

Эксперты отмечают, что подобные системы мониторинга уже работают в ряде регионов России.

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко сообщила, что экологическая безопасность такого производства — главное условие, которое ставится инвесторам.

«Наша задача сделать не очередную свалку, куда начнут свозить отходы, закапывая в землю, кое-как сортируя. Но, в конечном счете, через некоторое время снова встанет вопрос рекультивации и поиск новых площадей под мусор. Цель проекта, который планируется реализовать в Надеждинском районе, — создать современное, экологически безопасное производство, которое позволит решить проблему утилизации отходов и в то же время будет приносить прибыль инвестору», — сказал Пархоменко.

Для строительства мусоросортировочного полигона в Надеждинском районе Приморья планируется заключить концессионное соглашение с компанией-инвестором. Этот комплекс примет весь объем ТКО, образующийся во Владивостокском, Артемовском городских округах и Надеждинском районе, и станет альтернативой существующему полигону на Холмистой, мощности которого практически исчерпаны.

Разместить объект планируется на земельном участке, удаленном от населенного пункта.

Отметим, что строительство нового мусоросортировочного комплекса и внедрение инновационных экотехнологий, проводится в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокмусорпереработка мусораутилизация отходов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы