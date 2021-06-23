Мусороперерабатывающий комплекс в Приморье оборудуют системами мониторинга

В комплексе по утилизации ТКО, который планируют построить в Надеждинском районе Приморья, установят систему мониторинга воздуха и подземных вод. Это должно обеспечить экологическую безопасность предприятия, сообщили в правительстве региона.

Заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев рассказал, что новый комплекс будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды. «Для этого компания-инвестор смонтирует современную комплексную систему, которая сможет отслеживать возможные риски попадания вредных веществ в почву, а дальше в подземные воды. Аналогичный мониторинг будет вестись и за воздухом вблизи комплекса», — отметил Лазарев. По его словам, в данный момент потенциальный инвестор определяет наиболее оптимальное оборудование для будущего объекта, после чего оно пройдет всю необходимую экспертизу. Эксперты отмечают, что подобные системы мониторинга уже работают в ряде регионов России. Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко сообщила, что экологическая безопасность такого производства — главное условие, которое ставится инвесторам. «Наша задача сделать не очередную свалку, куда начнут свозить отходы, закапывая в землю, кое-как сортируя. Но, в конечном счете, через некоторое время снова встанет вопрос рекультивации и поиск новых площадей под мусор. Цель проекта, который планируется реализовать в Надеждинском районе, — создать современное, экологически безопасное производство, которое позволит решить проблему утилизации отходов и в то же время будет приносить прибыль инвестору», — сказал Пархоменко. Для строительства мусоросортировочного полигона в Надеждинском районе Приморья планируется заключить концессионное соглашение с компанией-инвестором. Этот комплекс примет весь объем ТКО, образующийся во Владивостокском, Артемовском городских округах и Надеждинском районе, и станет альтернативой существующему полигону на Холмистой, мощности которого практически исчерпаны. Разместить объект планируется на земельном участке, удаленном от населенного пункта. Отметим, что строительство нового мусоросортировочного комплекса и внедрение инновационных экотехнологий, проводится в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

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