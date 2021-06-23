Новую спортивную площадку построили в одном из сёл на севере Приморья

«В текущем году на ремонт спортивных залов в малых городах и сельской местности направлено более 27 миллионов рублей. За пять лет в проекте уже поучаствовали 19 муниципалитетов, по нацпроекту „Образование“ отремонтировано более 35 спортивных объекта», — рассказали специалисты краевого минобра.