Новую спортивную площадку построили в одном из сёл на севере Приморья

Новую спортивную площадку построили в одном из сёл на севере Приморья
Новую спортивную площадку построили в одном из сёл на севере Приморья
Сегодня, 13:46ОбществоФото: primorsky.ru
Новую спортивную площадку построили в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа для учеников школы № 16, рассказали в правительстве Приморского края.

В министерстве образования Приморья сообщили, что рядом со школой подготовили территорию и установили тренажеры. Также для детей приобрели лыжи и спортивный инвентарь.

Для оборудования спортплощадки потратили 1,6 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Школьники и жители села смогут посещать площадку и во внеурочное время, причем в любое время года», — отметили в министерстве.

В данный момент работы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в школах ведутся в Кавалеровском, Надеждинском, Михайловском, Черниговском муниципальных районах, Тернейском, Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Ханкайском округах.

«В текущем году на ремонт спортивных залов в малых городах и сельской местности направлено более 27 миллионов рублей. За пять лет в проекте уже поучаствовали 19 муниципалитетов, по нацпроекту „Образование“ отремонтировано более 35 спортивных объекта», — рассказали специалисты краевого минобра.

Стоит отметить, что работы по созданию в приморских селах условий для занятий физической культурой и спортом проводится в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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