Приморье стало лидером Дальнего Востока по профилактике коррупции

Андрей Шепотько позже уточнил, что особо была выделена работа по выявлению фактов личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов среди государственных гражданских служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Приморского края.