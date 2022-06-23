Узнаем космонавта по знаку Гагарина и медали НАСА

В День молодёжи в предстоящее воскресенье, 26 июня, во Владивостоке можно будет встретиться с настоящим космонавтом. Встреча с Героем России Андреем Борисенко пройдёт не в космосе, а на Набережной Цесаревича.

В этом году во Владивостоке впервые пройдёт День молодежи федерального уровня. Всего 10 городов России были выбраны Федеральным агентством по делам молодёжи для проведения крупных мероприятий, и дальневосточная столица — в их числе. Партнёрами мероприятия стали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края и администрация Владивостока. Космический лекторий пройдёт в образовательном павильоне, с 12-30 до 14-00, он начнётся сразу после торжественного открытия мероприятий Дня молодёжи, которое стартует в полдень. В краевом правительстве предупредили, что для участия в мероприятиях Дня молодёжи необходимо зарегистрироваться. Справка «ЗР» Андрей Борисенко совершил два полёта в космос, пробыл там в общем почти год — 337 суток 8 часов 56 минут. Впервые побывал в космосе в апреле–сентябре 2011 года. Он выполнял обязанности бортинженера транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-21», бортинженера МКС-27 и командира МКС-28. Во время работы на орбите участвовал в научных исследованиях, включающих 44 эксперимента. Второй полёт состоялся в октябре 2016-го — апреле 2017 года в составе международного экипажа — вместе с ним полетели космонавт Сергей Рыжиков и астронавт НАСА Шейн Кимброу. Андрей Борисенко выполнял обязанности бортинженера «Союз МС-02» и МКС-49/50 с. За время работы на МКС Андрей Борисенко провел десятки экспериментов по российской научной программе из разных областей науки, в том числе медицины, космической биологии, биотехнологии, физико-химических процессов. Проводил работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, отвечал за обслуживание бортовых систем Международной космической станции, бортовые фото-, видеосъемки. Андрей Борисенко — Герой России, имеет почётное звание «Летчик-космонавт РФ», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственную награду Роскосмоса — знак Гагарина, медали НАСА: «Space Flight Medal» и «Distinguished Public Service Medal».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter