«Осторожно, горячо»: В Приморье предупредили об аномальной жаре и пожарах

В региональном управлении ГО ЧС сообщили, что сильная жара установится в отдельных районах Приморского края — более 35 градусов тепла в южных районах Приморья и более 37 градусов в центральных и западных районах.
«24-26 июля в Лазовском, Хорольском, Чугуевском муниципальных округах, Пожарском и Кавалеровском районах сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. А в Красноармейском районе ожидается местами пятый (высокий) класс пожарной опасности», — рассказали в управлении.
Специалисты отметили, что во время особо жарких дней жителям края необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности, не загорать и не находиться долго под солнечными лучами.
Кроме того, по словам медиков, во время жары стоит увеличить количество овощей и фруктов в ежедневном рационе, пить 1,5-2 литра жидкости в день, чтобы поддерживать водно-солевой баланс в организме — но при этом исключить газированные сахарные напитки, кофе, алкоголь.
Также в эти дни эксперты советуют снизить до минимума физическую активность.