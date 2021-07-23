«Осторожно, горячо»: В Приморье предупредили об аномальной жаре и пожарах

«Осторожно, горячо»: В Приморье предупредили об аномальной жаре и пожарах
«Осторожно, горячо»: В Приморье предупредили об аномальной жаре и пожарах
Сегодня, 18:10ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В ближайшие дни, с 23 по 27 июля, в Приморском крае ожидается аномальная жара — температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы. В этой связи, возможно увеличения числа пожаров в лесах — жителей края просят быть особенно осторожными в это время.

В региональном управлении ГО ЧС сообщили, что сильная жара установится в отдельных районах Приморского края — более 35 градусов тепла в южных районах Приморья и более 37 градусов в центральных и западных районах.

«24-26 июля в Лазовском, Хорольском, Чугуевском муниципальных округах, Пожарском и Кавалеровском районах сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. А в Красноармейском районе ожидается местами пятый (высокий) класс пожарной опасности», — рассказали в управлении.

Специалисты отметили, что во время особо жарких дней жителям края необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности, не загорать и не находиться долго под солнечными лучами.

Кроме того, по словам медиков, во время жары стоит увеличить количество овощей и фруктов в ежедневном рационе, пить 1,5-2 литра жидкости в день, чтобы поддерживать водно-солевой баланс в организме — но при этом исключить газированные сахарные напитки, кофе, алкоголь.

Также в эти дни эксперты советуют снизить до минимума физическую активность.

Сюжеты:
Приморский край
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