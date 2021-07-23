Во Владивостоке новый прокурор

Карьеру на службе во внутренних органах прокуратуры РФ Иван Иванов начал с октября 2007 года. За время службы Иванов служил помощником прокурора Окуловского района Новгородской области, заместителем прокурора Пестовского, Волотовского и Валдайского районов Новгородской области, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новгородской области. Должность прокурора Валдайского района Иванов занимал в течение трех лет с сентября 2018 года по 15 июля 2021 года.