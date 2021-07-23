Во Владивостоке новый прокурор

Во Владивостоке новый прокурор
Во Владивостоке новый прокурор
Сегодня, 11:54ОбществоФото: wikipediaпрокуратура
Новым прокурором Владивостока стал старший советник юстиции Иван Иванов. Коллективу края его представил региональный прокурор Сергей Столяров.

Карьеру на службе во внутренних органах прокуратуры РФ Иван Иванов начал с октября 2007 года. За время службы Иванов служил помощником прокурора Окуловского района Новгородской области, заместителем прокурора Пестовского, Волотовского и Валдайского районов Новгородской области, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новгородской области. Должность прокурора Валдайского района Иванов занимал в течение трех лет с сентября 2018 года по 15 июля 2021 года.

По приказу генерального прокурора РФ с 16 июля Иван Иванов назначен на должность прокурора города Владивостока на срок в 5 лет.

Кстати, новый прокурор города обладает знаком отличия «За верность закону» 3 степени за примерную службу.

Иванов семейный человек, у него есть жена и двое детей.

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