Летние опасности Владивостока

Лето, даже дождливое как в этом году, гонит жителей Владивостока и гостей города к морю. Берега бухт и заливов не только в выходные, но и в будние дни с утра заполняются людьми, особенно в солнечную погоду. Народ отважно штурмует водные просторы, забывая, что вожделенное купание может обернуться крайне неприятными последствиями. Например, после встречи с медузами, некоторые из которых являются ядовитыми.
Врачи Владивостокской поликлиники №3 отмечают, что контакты с этими внешне не пугающими морскими обитателями далеко не так безопасны как кажутся.
«На щупальцах медуз в большом количестве расположены стрекательные клетки. При соприкосновении с ними человек получает ожог. В итоге после такого купания может повыситься температура, появиться покраснение кожи, жжение, другая аллергическая реакция и даже отёк Квинке, это патологическая реакция организма на аллергены, инфекционные и аутоиммунные заболевания», – поясняет преподаватель биологии из Тернейского округа Валентина Смирных.
Из возможных встреч с медузами самая неприятная – с ядовитой медузой-крестовиком.
«Крестовик – медуза небольших размеров, у неё на колоколе имеется рисунок в виде крестика, поэтому и название «крестовик», – поясняет Валентина Смирных.
Что же так привлекает ядовитых медуз в акватории Владивостока? Тёплое течение. Крестовики предпочитают заросли морских водорослей, в тёплые дни они выходят из «укрытия» и отправляются на мелководье. Единственное, что крестовики не переносят – это пресная вода, поэтому прошедшие в крае дожди снизили опасность столкновения с ними. Ещё медузы не любят ветер, при волнении моря они опускаются на дно, отсиживаются в зарослях.
При поражении стрекательными клетками медузы медики советуют не оставаться в воде и выйти на берег; обратиться за медпомощью, особенно если пострадавший – ребёно; соскоблить тупым предметом (например, палочкой от мороженного или тупой стороной ножа) остатки слизи на теле, предварительно защитив руки перчатками; поливать место ожога пресной солёной водой; приложить на пострадавшее место холод или компресс с обыкновенной столовой содой.
И, разумеется, стоит сохранять спокойствие.
Валерия СОЛОДУН