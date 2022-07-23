Летние опасности Владивостока

Лето, даже дождливое как в этом году, гонит жителей Владивостока и гостей города к морю. Берега бухт и заливов не только в выходные, но и в будние дни с утра заполняются людьми, особенно в солнечную погоду. Народ отважно штурмует водные просторы, забывая, что вожделенное купание может обернуться крайне неприятными последствиями. Например, после встречи с медузами, некоторые из которых являются ядовитыми.