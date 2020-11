Первый туристический фестиваль "Остров в рюкзаке" прошел на Сахалине

Фестиваль "Остров в рюкзаке" объединил два туризм и экстремальный спорт

Фестиваль "Остров в рюкзаке" объединил два туризм и экстремальный спорт Площадкой для мероприятия стал Томаринский район, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. - Мероприятие такого формата имеет большое значение для развития туризма и спорта не только в нашем районе, но и в области в целом. Уверена, «Остров в рюкзаке» будет развиваться и станет одной из визитных карточек сахалинского туризма, - отметила исполняющая обязанности мэра Томаринского района Елена Клепикова. Действие фестиваля развернулось на семи площадках: развлекательной, туристической подготовки, основ выживания, велоэкстрима, стрельбы из лука, цигун-медитации и детской. На каждой из них для гостей была подготовлена интересная программа. Например, на площадке по основам туризма всех желающих обучали вязать узлы, ориентироваться на местности и проходить полосу препятствий. Как развести костер во время дождя, добыть еду, набрать и вскипятить воду без посуды, что делать при встрече с медведем рассказали участникам фестиваля на станции, посвященной основам выживания. На площадке цигун-медитации томаринцев обучили методикам снятия стресса. Представители федерации стрельбы из лука Сахалинской области «СоКоЛ» провели мастер-класс, после которого каждый мог попробовать себя в новом виде спорта. Большой популярностью пользовалась зона, организованная сахалинским клубом экстремального велоспорта. Ребята здесь показывали трюки, учили гостей азам маунтинбайка и проводили велоконкурсы. На развлекательной площадке выступали творческие коллективы Томаринского района и других муниципалитетов. - Получился замечательный праздник. Лучший показатель этого - радостные улыбки на лицах детей и взрослых. Экстремальный спорт, активный отдых и туризм тесно связаны. Поэтому фестиваль вышел довольно гармоничным. Надеемся увидеться в следующем году, - поделился участник мероприятия Игорь Балла. Участие в первом областном фестивале «Остров в рюкзаке» приняли более 250 человек. По словам организаторов, мероприятие станет ежегодным. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter