Проекты пресс-службы ДГК победили на региональном этапе всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019"

Среди лучших на региональном этапе стали следующие проекты: в номинации «Популяризация профессий ТЭК» победил «ДГК в Инстаграм», в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» победу одержала газета «Энергетик ДГК». В номинации «Социальная и экологическая инициатива» в финал вышли «Наставничество. Программа профориентации детей из детских домов в Хабаровской генерации. Год пятый (2018/2019)» и проект филиала «Нерюнгринская ГРЭС» - «День Нептуна».