В Приморье ждут корабелов из Татарстана

В Приморье ждут корабелов из Татарстана

23 сентября 2019, 15:10
Общество
Cудостроительная компания "Ак Барс" желает строить суда в кооперации с местными верфями

Cудостроительная компания «Ак Барс» желает строить суда в кооперации с местными верфями

АО «Cудостроительная компания «Ак Барс» (входит в холдинг «Ак Барс») планирует реализовывать совместные проекты с верфями Дальнего Востока, в том числе из Приморья, в сфере судостроения, судоремонта и проектирования судов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания из Татарстана подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) на полях международной выставки «Нева-2019» в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в июле этого года делегация представителей АПИ во главе с гендиректором Леонидом ПЕТУХОВЫМ посетила Татарстан для ознакомления с деятельностью АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», являющимся учредителем АО «Cудостроительная компания «Ак Барс».

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Холдинговая компания «Ак Барс» (Казань) - управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых и торговых предприятий Татарстана. В состав холдинга входит около 80 предприятий, в их числе судостроительное АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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