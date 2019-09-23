В Приморье ждут корабелов из Татарстана

АО «Cудостроительная компания «Ак Барс» (входит в холдинг «Ак Барс») планирует реализовывать совместные проекты с верфями Дальнего Востока, в том числе из Приморья, в сфере судостроения, судоремонта и проектирования судов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания из Татарстана подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) на полях международной выставки «Нева-2019» в Санкт-Петербурге.