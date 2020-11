Во Владивостоке на аварийном участке установлен новый светофор

Светофор настроен в тестовом режиме: для проезда автомобилей отведено 80 секунд, для пешеходов – 15. После проведения мониторинга режим может быть скорректирован

Светофор настроен в тестовом режиме: для проезда автомобилей отведено 80 секунд, для пешеходов – 15. После проведения мониторинга режим может быть скорректирован Движение пешеходов и автомобилей в районе остановки общественного транспорта «Спортивная» теперь регулирует светофор. Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» первым этапом работ установила металлические стойки в районе дома №6 по улице Спортивной, затем светофорные головки и подключила регулировщик движения к электросети. Как отмечают специалисты, фазы работы светофорного объекта настроены в тестовом режиме: для проезда автомобилей отведено 80 секунд, для пешеходов – 15. После проведения мониторинга режим может быть скорректирован. «Установка светофора обусловлена транспортными заторами, высокой аварийностью на данном участке улично-дорожной сети, интенсивностью хаотичного пешеходного потока. Светофор поможет систематизировать движение пешеходов и автотранспорта на данном участке дороги, минимизировать транспортные заторы и уменьшить аварийность особенно в зимний период», - подчеркнули в управлении дорог и благоустройства. Напомним, что в этом году во Владивостоке появятся ещё три светофорных объекта. Они будут установлены на ул. Всеволода Сибирцева, перекрёстке Вилкова и 50 лет ВЛКСМ, на острове Русский (поворот на Канал и Поспелово). Отметим, что ежедневно во Владивостоке проводятся работы ремонту и обслуживанию дорожных знаков, обрезке ветвей деревьев для обеспечения видимости знаков, обновлению дорожной разметки, обслуживанию светофорных объектов, установке и восстановлению леерного и барьерного ограждения. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

