Более 360 приморцев заключили соцконтракт для преодоления трудной жизненной ситуации

Напомним, задача социального контракта — помочь семье или одинокому гражданину за счет их активных действий улучшить благосостояние и иметь постоянный самостоятельный источник дохода. Выплаты на основе социальных контрактов могут получить одинокие граждане и семьи, доход которых по независящим от них причинам — ниже установленного в Приморском крае прожиточного минимума.