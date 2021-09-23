Более 360 приморцев заключили соцконтракт для преодоления трудной жизненной ситуации

Самым востребованным направлением социального контракта в Приморье остается «поиск работы», уточнила главный консультант министерства труда и социальной политики Ирина Горбенко. В этом году около 560 жителей края уже воспользовались соответствующей государственной помощью и смогли получить при трудоустройстве ежемесячную выплату около 14,8 тысячи рублей. Период выплаты по этому направлению социального контракта — до 4 месяцев.
Более 360 человек заключили социальный контракт для преодоления трудной жизненной ситуации. В течение полугода получателям также полагается выплата в размере почти 14,8 тысячи рублей.
Направление «осуществление предпринимательской деятельности» выбрали около 60 жителей края. Начинающим бизнесменам предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей.
Еще 30 человек получили единовременные выплаты до 100 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства.
В рамках проекта социального воздействия в сфере соцзащиты населения продолжается совместная работа с АО «Почта России», сотрудники которой выявляют малоимущие семьи и помогают им оформить социальный контракт.
«При содействии работников почты жители края заключили около 100 социальных контрактов, более 50 семей оформили полагающиеся им меры поддержки», — информируют в минсоцполитики региона.
В Приморском крае «пилотными» территориями проекта социального воздействия стали Дальнегорск, Кавалеровский, Яковлевский районы, Тернейский, и Чугуевский муниципальные округа. В ближайшее время география проекта расширится. В него включатся Арсеньев и Анучинский округ.
Напомним, задача социального контракта — помочь семье или одинокому гражданину за счет их активных действий улучшить благосостояние и иметь постоянный самостоятельный источник дохода. Выплаты на основе социальных контрактов могут получить одинокие граждане и семьи, доход которых по независящим от них причинам — ниже установленного в Приморском крае прожиточного минимума.
Отметим, что в регионе активно реализуется краевая государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.