Более 50 тысяч рублей за одну ночь во Владивостоке

Более 50 тысяч рублей за одну ночь во Владивостоке
Более 50 тысяч рублей за одну ночь во Владивостоке
Сегодня, 10:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Во Владивостоке в аренду сдается квартира стоимость аренды которой превышает годовой заработок среднестатистического жителя города. За месяц придется отдать почти 1,7 миллиона рублей.

Владивосток — достаточно популярный туристический город Дальнего Востока как среди гостей из АТР в «доковидные» времена, так и у самих россиян в нынешнее время. И, как выяснилось, переночевать туристу можно не только в многочисленных хостелах, капсульных отелях и «бабушкиных» квартирах, но и в элитном жилье, пишет «Альянс HELP».

За эти деньги в свое распоряжение двое взрослых людей получают жилплощадь в 155 квадратных метров в ЖК «Атлантис» на улице Тигровой. Полный месяц обойдется им в 1,65 миллиона рублей.

«Новые апартаменты «В центре Владивостока» расположены во Владивостоке, в 2,2 км от пляжа Кунас и в 1,9 км от сопки Орлиное Гнездо. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и телевизор с плоским экраном. Апартаменты с видом на море располагают балконом», — указано в объявлении.

Кроме того, в квартире есть камин, отдельная кухня и панорамный вид на столицу Дальнего Востока.

Сюжеты:
Приморье
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