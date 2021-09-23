Светлана Красицкая: в Приморье гражданам предоставляется 84 меры соцподдержки

— Услуга «Социальное такси» в качестве пилотного проекта, реализуется пока только на территории Владивостока. В краевой центр приезжают люди со всего края, чтобы посетить медицинские, культурные и другие социально значимые учреждения. Услуга позволяет инвалидам 1 группы, детям-инвалидам, а также сопровождающим их лицам, бесплатно добраться до нужных им мест. Заказать соцтранспорт можно в центре «Опора» по номеру телефона 8-800-302-09-24. Сам центр находится в шести филиалах Приморского центра социального обслуживания. Сегодня мы подводим итоги работы «пилота», понимаем, где в этом проекте есть «слабое звено», будем дорабатывать эту услугу. Планируется масштабировать эту поддержку на всю территорию края.