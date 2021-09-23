Светлана Красицкая: в Приморье гражданам предоставляется 84 меры соцподдержки

— Светлана Викторовна, какие меры социальной поддержки оказываются в Приморья?
— На сегодня жителям Приморья предоставляется 84 меры социальной поддержки, получателем является практически каждый третий приморец. 27 мер реализуем для семей с детьми — 96 000 приморских семей получают различные выплаты и льготы. Предоставляем социальные услуги — более 12 000 граждан обслуживаем на дому. Оказываем срочную помощь: в наших реабилитационных центрах получают комплекс восстановительных (медицинских, педагогических, психологических и иных) мероприятий несовершеннолетние граждане — практически шесть тысяч детей ежегодно.
— Три года назад региональный парламент принял краевой закон «О детях войны в Приморском крае», какие льготы на сегодня доступны этой категории граждан?
— Согласно краевому закону, в эту категорию входят приморцы, родившиеся с 1928 по 3 сентября 1945 года. Они получают два раза в году по 1000 рублей: первую, в апреле, ко Дню Победы и вторую в августе, ко Дню окончания Второй мировой войны. Кроме того «детям войны» предоставляется 50-ти процентная компенсация расходов на ЖКХ и вывоз твердых бытовых отходов; 100 процентов — на оплату взносов на капремонт.
Кроме того, граждане могут воспользоваться 50-ти процентной скидкой при оплате транспортных услуг, это касается пригородных, междугородных, международных пассажирских перевозок, в том числе воздушным транспортом. Также могут воспользоваться картой «Приморец», на которую перечисляются средства для оплаты проезда в транспорте. С 1 июня в крае увеличился размер ежемесячной выплаты по этой карте — теперь на компенсацию проезда для краевых льготников старше 70 лет, в том числе и «дети войны» предусмотрены 700 рублей. Мера достаточно востребована в регионе, ее получателями являются порядка 15 тысяч граждан.
— Расскажите, пожалуйста, о новой мере поддержке граждан, которая появилась в прошлом году в крае, и касается санаторного отдыха. Кто может ею воспользоваться?
— Санаторно-курортным обеспечением могут воспользоваться одиноко проживающие граждане, которые старше 70 лет, доход которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума — это чуть менее 28 тысяч рублей. Этой мерой могут воспользоваться ветераны труда тоже старше 70 лет, труженики тыла, реабилитированные граждане, почетные жители Приморского края, а также наши герои социалистического труда, герои Советского союз. Бесплатная путевка дается раз в три года.
Также этой мерой однократно могут воспользоваться медицинские работники, которые переболели коронавирусной инфекцией. Уже отдохнуло более 100 врачей и более 700 краевых льготников.
— Если льготник хочет поехать в санаторий, то куда ему надо обратиться?
— По всем вопросам граждане могут обращаться в офисы МФЦ, филиалы которого есть во всех районах Приморья. Все социальные услуги, предоставляемые сегодня на территории края, можно оформить в многофункциональных центрах. Также заявление можно направить почтой в адрес нашего центра социальной поддержки.
— Для приморских пенсионеров с низким достатком, какие еще меры поддержки существуют?
— Граждане пенсионного возраста, у которых доход ниже прожиточного минимума, получают доплаты к пенсии. Это неработающие пенсионеры с доходом ниже 12 тысяч 119 рублей — таких около 76 тысяч человек. Уже второй год подряд им выплачивается единовременная выплата в размере шесть тысяч рублей. Также все пенсионеры Приморского края — это 576 тысяч человек — получают единовременную региональную выплату в размере одной тысячи рублей.
— Как в регионе сейчас реализуется программа «Доступная среда»?
В Приморье в списке из 1700 первоочередных объектов, требующих адаптации к нуждам людей с ограниченными возможностями по здоровью, переоборудованы 1118. К 2027 году планируется завершить работы по остальным. Отмечу, что новые объекты строятся уже с учетом требований программы «Доступная среда».
— Среди новых мер поддержки — услуга «социальное такси», как сейчас проходит его работа?
— Услуга «Социальное такси» в качестве пилотного проекта, реализуется пока только на территории Владивостока. В краевой центр приезжают люди со всего края, чтобы посетить медицинские, культурные и другие социально значимые учреждения. Услуга позволяет инвалидам 1 группы, детям-инвалидам, а также сопровождающим их лицам, бесплатно добраться до нужных им мест. Заказать соцтранспорт можно в центре «Опора» по номеру телефона 8-800-302-09-24. Сам центр находится в шести филиалах Приморского центра социального обслуживания. Сегодня мы подводим итоги работы «пилота», понимаем, где в этом проекте есть «слабое звено», будем дорабатывать эту услугу. Планируется масштабировать эту поддержку на всю территорию края.
Напомним, что в регионе активно реализуется краевая государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.