Большой этнографический диктант пройдет во Владивостоке

Во Владивостоке 1 ноября акция пройдёт, в том числе, в Главном корпусе Приморского музея (ул. Светланская, 20). Начало в 11:00. Участие бесплатное. Список всех площадок проведения диктанта опубликован здесь. Досье "Золотого Рога": «Большой этнографический диктант» проводится с целью оценки знаний граждан о народах, проживающих в Российской Федерации. Акция поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке. В прошлом году в мероприятии приняли участие 392 тысячи человек на 4567 площадках в России и за рубежом. Организаторами диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнёр акции – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Газета "Золотой Рог", Владивосток.