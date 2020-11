Большой этнографический диктант пройдет во Владивостоке

Приморский музей имени В.К. Арсеньева станет одной из площадок проведения международной акции по оценке уровня этнографической грамотности населения во Владивостоке

Приморский музей имени В.К. Арсеньева станет одной из площадок проведения международной акции по оценке уровня этнографической грамотности населения во Владивостоке. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция пройдёт уже четвёртый год подряд. «Большой этнографический диктант» состоится 1 ноября во всех регионах нашей страны и за рубежом. Участниками акции могут стать жители России и других государств, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Диктант будет включать 30 вопросов. Из них 20 общих и 10 – региональных, уникальных для каждого субъекта. На выполнение заданий участникам предоставят 45 минут. Максимальная сумма баллов за ответы на все вопросы – 100. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» организуют онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября. Здесь же 10 ноября опубликуют правильные ответы, а 12 декабря – индивидуальные результаты. Во Владивостоке 1 ноября акция пройдёт, в том числе, в Главном корпусе Приморского музея (ул. Светланская, 20). Начало в 11:00. Участие бесплатное. Список всех площадок проведения диктанта опубликован здесь. Досье "Золотого Рога": «Большой этнографический диктант» проводится с целью оценки знаний граждан о народах, проживающих в Российской Федерации. Акция поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке. В прошлом году в мероприятии приняли участие 392 тысячи человек на 4567 площадках в России и за рубежом. Организаторами диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнёр акции – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Газета "Золотой Рог", Владивосток.

