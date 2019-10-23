Проект реновации одного из самых неприглядных районов Владивостока получил международный приз

Павел КАЗАНЦЕВ отмечает, что в этом году студенты Мастерской ресурсосберегающей архитектуры кафедры Архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ добились серьезного признания своих работ. Помимо проекта бухты Диомид были отмечены и другие. Владиcлав ШАПОВАЛОВ, Мария ЩЕКРТИХИНА и Софья ТУЦЕНКО были награждены дипломами Международного конкурса за проект Орбитальной космической станции на 2 000 человек (Honorable Mention Award (Medal + Certificate) UNI Design Competition "Origyn space station"), серебряным дипломом Национального архитектурного рейтинга «Золотая капитель» – удостоена Анастасия СМЕЛОВСКАЯ за проект «Экологическая реновация устья реки Объяснения», Дарья БУРДИНА и Екатерина ФРОЛОВА – серебряным дипломом и дипломом жюри экспертов этого же конкурса за проект «Автономный жилой эко-модуль A-DROP». Владислав Шаповалов также был награжден бронзовым диплом конкурса Союза архитекторов РФ «АрхНовация» в Нижнем Новгороде за проект «Гипермаркет для дронов».