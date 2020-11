Во Владивостоке провели успешную операцию

Врачи спасли жизнь маме и ребенку

Благодаря работе высококвалифицированных специалистов роддома №3, была оказана помощь пациентке родильного дома Марии Собяниной. Специалисты помогли Марии родить здорового малыша при сложном диагнозе и сохранить при этом детородную функцию. Из-за осложнений, ситуация могла привести к серьезным последствиям. Нам удалось немного побеседовать, с теперь уже многодетной мамой Марией. - Перед тем как рожать, я тщательно готовилась и занималась поиском «своего» роддома. В 3 роддоме лежала ещё на сохранении, уже тогда познакомилась со всеми специалистами и сразу стала понятно, что рожать буду однозначно здесь! Также абсолютно случайно наткнулась на новость в СМИ, что такой же случай как у меня, был зафиксирован в августе, в 3 роддоме, роженицу, кстати тоже звали Мария. Это тоже послужило добрым знаком. Отношение персонала и своевременно оказанная помощь были на высоте. Мой выбор подтвердил все мои ожидания. 8 октября 2019 я стала мамой в третий раз, появился на свет мой сын Денис, весом 2890 кг и ростом 49 см. Мы здоровы и счастливы, эмоции переполняют моё сердце! Скажу точно, что здесь работают квалифицированные специалисты! После такой сложной операции, прошло 7 дней, чувствую себя прекрасно. Уже очень хочется домой, к семье,дома меня ждут два замечательных сына и любимый муж. Хочу выразить слова благодарности мед.персоналу, в частности Денисовой Нине Андреевне, Волковой Ксении Анатольевне, Кравченко Елене Витальевне за сохранённые жизни, мою и моего малыша. Я очень рада, что выбрала именно 3 роддом! Газета "Золотой Рог", Владивосток

