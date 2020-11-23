Знает весь мир: о ледяном урагане во Владивостоке написали многие иностранные СМИ

Не обошлось и без возможных в таких случаях ляпов. Так, 160 тысяч оставшихся без света жителей Приморья в некоторых СМИ превращались в 160 тысяч домов. А в издании штата Аризона, где среднегодовая температура составляет +21 градус по Цельсию, предположили, что население Приморья нужно спасать от морозов и именно для этого подключили армию и МЧС. Также это СМИ восхитилось самообладанием жителей Владивостока, которые "игнорировали температуру около 37 градусов по Фаренгейту (+2,7 градусов по Цельсию — прим.ред.), чтобы делать снимки и наслаждаться видами".