Знает весь мир: о ледяном урагане во Владивостоке написали многие иностранные СМИ

Новость о ледяном циклоне во Владивостоке облетела весь мир. Зарубежные СМИ, в основном цитируя информацию российских коллег, добавляли в свои тексты драматизм и пугающие эпитеты, описывая происходящее в далеком дальневосточном городе, сообщает «Золотой Рог», со ссылкой на Primamedia

Chaos (хаос — англ), blizzard (снежня буря — англ.), state of emergency (чрезвычайное положение — англ.), destrucció generalitzada (повсеместное разрушение — каталонский), situació crítica (критическая ситуация — каталонский), immagini surreali (сюрреалистический вид — итальянский), zamrzlé město (замороженый город — чешский), Isstorm (ледяной шторм — шведский), immpresionante tormenta (впечатляющая буря — испанский), figée dans la glace (вмерзший в лед — французский), dezastrului (бедствие — румынский), tempestade de gelo (ледяной шторм — португальский) — такие слова можно было встретить в зарубежных новостях о Владивостоке в последние пару дней. О "городе на юго-востоке России", "городе на берегу Тихого океана", "городе на Дальнем Востоке" написали СМИ Великобритании, США, Франции, Швеции, Чехии, Румынии, Италии, Испании, Швейцарии, Индии, Бразилии, Китая и других стран. Практически все иностранные издания, среди которых BBC, DailyMail, Siberian Times, PledgeTimes, France-press, Paris Match и многие другие, передавали одну и ту же информацию: Владивосток оказался в эпицентре циклона на стыке теплой и холодной воздушных масс, что привело к "ледяному дождю", который парализовал город, привел к отключению света, воды и отопления, падению деревьев, обрывам проводов, обледенению автомобилей, хаосу на дорогах и т.д. Не обошлось и без возможных в таких случаях ляпов. Так, 160 тысяч оставшихся без света жителей Приморья в некоторых СМИ превращались в 160 тысяч домов. А в издании штата Аризона, где среднегодовая температура составляет +21 градус по Цельсию, предположили, что население Приморья нужно спасать от морозов и именно для этого подключили армию и МЧС. Также это СМИ восхитилось самообладанием жителей Владивостока, которые "игнорировали температуру около 37 градусов по Фаренгейту (+2,7 градусов по Цельсию — прим.ред.), чтобы делать снимки и наслаждаться видами". Практически все СМИ упомянули о падении плиты с дома на Нейбута, 37 на автомобиль жителя Владивостока Александра. А в комментариях житель США даже выдвинул версию о том, что не жена ли Александра подстроила такой "несчастный случай". Видимо, зарубежное сознание отказывается воспринимать, что в России ветер, лед и конструкция зданий гораздо коварнее женщин. Фотографии обледеневшего города издания уже называют "вирусными фото, облетевшими весь мир". Так, фото дальневосточного фотографа ТАСС Юрия Смитюка попало в пятничную подборку британского The Guardian. Подпись к фото: "женщина играет с собакой во время снежной бури во Владивостоке". Появились в публикациях таблоидов и имена приморских ньюсмейкеров. СМИ цитировали призыв Олега Кожемяко к родителям не вести детей в школы и детские сады, а к работодателям — оставить сотрудников дома. Приводились слова зампреда правительства Елены Пархоменко о ситуации с электро— и водоснабжением города. Прозвучал и глава Primhidromet Борис Кубай, объясняющий природу случившегося погодного явления. Даже слова владельца злополучного Nissan X-trail переведены на другие языки.

