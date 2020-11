Как трудоголику пережить Новый год

Зачастую отдых для таких людей становится настоящим испытанием, как для них самих, так и для родных и близких

Зачастую отдых для таких людей становится настоящим испытанием, как для них самих, так и для родных и близких Анна поймала себя на том, что просто смотрит в монитор три часа, попутно отвлекаясь на пролистывание социальных сетей. Работа стояла, простые действия, вроде звонка клиенту, вызывали панику и тревогу. Дома лучше не становилось, ведь на ней висели еще дополнительные проекты, которые тоже требовали внимания. Отпуск не помогал, ведь и в эти дни Анна работала, просто из дома. Ее начали тревожить постоянные головные боли, бессонница и навязчивые мысли. Девушка считала себя лентяйкой и не понимала причин изменения самочувствия. Врач сказал, что она уже перешла из состояния хронической усталости в депрессию, внутренние «батарейки» сели. На предложение изменить что-то в жизни, пока не наступил инсульт, Анна лишь отмахнулась. Трудоголикам сложно поверить, что их состояние – критическое. Сложности отдыха По данным опроса HeadHunter, 27% российских сотрудников сложно отправиться отдыхать, потому что им не на кого оставить работу, 8% в принципе не ходят в отпуска, а 21% всегда или часто продолжает удаленно работать и на отдыхе. Если смотреть по профобластям, то больше всего тех, кто трудится без отдыха в банковской сфере и сфере продаж (по 13% и 12% соответственно). Чаще всего в течение года ходят в отпуска представители сферы маркетинга, рекламы и PR. Правда, они же чаще всего работают, находясь в отпуске. «Отдыхать от работы нужно обязательно. Развитие технологий, искусственного интеллекта и прочих цифровых решений, которые должны были облегчить нашу жизнь, наоборот сделало ее ритм более интенсивным. Люди все больше времени проводят в гаджетах, жертвуют сном, решают рабочие вопросы в личное время. Повышенные нагрузки приводят к выгоранию и снижению продуктивности, не говоря уже о проблемах со здоровьем. Если вы регулярно отказываетесь от полноценного отпуска ради дела, это может навредить работе гораздо больше, чем отсутствие на рабочем месте на пару недель, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО Софья КРАСУЛЯ. - Чем дольше человек не отдыхает, тем более уязвимым и непродуктивным он становится и теряет эффективность. Передышки необходимы, чтобы продуктивно работать, находить нестандартные решения, продуктивно общаться с коллегами и клиентами». Эпидемия «достигаторства» Однако, трудоголики вовсе не хотят признавать наличие проблемы. Этот этап в работе с такими клиентами психологи называют самым сложным. Перерабатывающих не пугает ни ухудшение собственного здоровья, ни страдающая личная жизнь. Они просто не понимают, зачем нужен отдых, ведь это так непродуктивно. Люди, рожденные и воспитывавшиеся в 90-х годах, особенно сильно страдают от идеи «достигаторства». Ее главная мысль – будь лучшим во всем. Слоганы «умри, но сделай», «just do it», тренеры по мотивации и книги об успешном успехе просто уничтожают концепцию отдыха. По этому поводу существует множество грустных шуток. Например, эта: «культура достигаторства - это когда ты даже во время медитации думаешь «Я должен расслабиться лучше всех, если я не могу расслабиться, то я слабак, неудачник, позор семьи. Ухх, я расслабляюсь, ща как расслаблюсь, вы все обалдеете». Во время отпуска такие люди предпочитают заниматься новыми проектами, обучением и даже путешествия превращаются для них в забег с препятствиями согласно плану. Казалось бы, при таком количестве трудов они должны добиваться невиданных успехов. Тут-то и кроется проблема. Если организм не отдыхает, его сложно убедить в том, что нам нужны все эти 12 проектов и три обучения. Для человеческого мозга все это сродни апокалипсису, от которого он попытается вас уберечь. Согласно исследованию ученых из французского университета Анже и Национального института здоровья, у трудоголиков, которые работают больше 10 часов в день, риск инсульта выше почти на треть. «Труд - это прекрасная вещь, и мы, как существа социальные, находим в нем радость, уверен главный специалист по медицинской реабилитации и по остеопатии в Дальневосточном федеральном округе Анатолий БЕЛЯЕВ. - Между человеком, который любит работать и трудоголиком разница примерно такая же, как между человеком, который может выпить пятьдесят грамм алкоголя раз в неделю и алкоголиком. Трудоголизм плохо сказывается на здоровье, открываются все болезни, к которым предрасположен именно этот человек. У кого-то начинается язва, кто-то страдает от сердечных заболеваний, у некоторых постоянно болит голова. В Международную классификацию болезней даже ввели рубрики под названием «смерть на работе» и «трудоголизм». Это состояние аддикции (зависимости), которое вырастает из разных причин. Есть типаж «девочка-отличница», у которой нет особой страсти к работе, но ей необходима похвала. Есть «мальчик с компьютерной игрой», это привязанность и зависимость, он не замечает, что кроме этой работы на свете ничего нет, а социальные связи разорваны. Также распространен механизм «женщина в стрессе», когда стресс забивают работой. Трудоголик на начальных этапах гораздо продуктивнее своих товарищей, он работает больше и эффективнее, а все берут с него пример. Потом начинается профессиональное выгорание, наступает утомление, а вместо продуктивности приходит суетливость. Он не в силах анализировать и выполнять какие-то указания руководства, а если трудоголиком является начальник, то он начинает предъявлять завышенные требования к сотрудникам. Неэффективной становится вся организация. Люди уходят, не понимают, что он от них хочет». Лечение зависимости «Трудоголизм - это зависимое поведение, которое отличают три основных симптома: внутреннее чувство принуждения к работе, постоянные мысли о работе в нерабочее время и работа сверх установленной или ожидаемой нормы в ущерб другим сферам жизни. Получается, что человек одержим своей работой и не может думать ни о своем здоровье, ни о своих близких, ни даже об отдыхе и развлечениях. Как лечить трудоголизм? В первую очередь, нужно понять, что эта проблема действительно существует. Можно пройти, например, опросник Е.П. Ильина «Работоголизм»; оценить баланс, сколько времени вы тратите на работу, семью/близких, отдых, хобби и т.д. Важно действительно качественно оценить, сколько времени вы проводите, например, с близкими, не решая при этом рабочие вопросы по телефону или не думая, как решить какую-то рабочую задачу. Если вы поняли, что проблема существует, то за помощью стоит обратиться к специалисту: психотерапевту или психологу, так как проблемы зависимого поведения крайне сложно решить самостоятельно. Как близким помочь трудоголику? Обычно близкие замечают такой тип поведения, когда все уже совсем плохо: здоровье человека подорвано, отношения разваливаются, появилось эмоциональное выгорание, чувство постоянной неудовлетворенности жизнью. На начальном этапе семья и общественность активно поддерживают трудоголизм. После развода или смерти близкого ударился в работу?! Классно! Молодец! Иди поработай ещё больше, чтобы заглушить свои неприятные эмоции! Чтобы помочь человеку, не стоит его обвинять. Лучше рассказать о своих чувствах по этому поводу, что вы переживаете за него, что вам больно видеть, как он работает на износ. Можно предложить сходить к психологу вместе. Есть места, где психологическую помощь можно получить бесплатно: например, Владивостокский клинико-диагностический центр. Также, бесплатные психологи есть в некоторых поликлиниках города. Даже один сеанс поможет расставить все по полочкам и понять, в каком направлении двигаться, и где найти ресурс на преодоление проблемы», - объясняет медицинский психолог 1477 Военно-морского клинического госпиталя Наталья ШВАРЁВА. Восстановление – это скучно «Как восстановить свое здоровье после периода трудоголизма? Начать с главного – понять, что в жизни что-то не так и понять причины этого «не так». Это самое трудное. Ведь человек не осознает свою проблему и думает, что ему просто необходимо больше работать и меньше отдыхать. Надо научить себя переключаться, начать вести ежедневник со списком задач, это снижает невротизацию. Необходимо четко соблюдать баланс труда и отдыха: выходные, отпуск, праздничные дни необходимо использовать с умом, не перегружая себя. Семья, дети, прогулки, встречи с друзьями, книги, кино помогают вылечиться», - уверен Анатолий Беляев. Эксперты сходятся во мнении, что именно «скучное» словосочетание – баланс труда и отдыха отвечает на вопрос про восстановление. Трудоголикам кажется, что они отдохнут, когда станет меньше дел, но благодаря своему мировоззрению, они способны все превратить в дела. Даже поход в кино может быть просто очередной галочкой в списке «моя продуктивная и насыщенная жизнь». Каждому, кто привык работать, не покладая рук, знакома тревога, накатывающая в тот момент, когда в плотном графике возникает «окно». Трудяги расценивают ее, как сигнал к дальнейшим действиям, но на деле это просто реакция организма на перемены. В этой ситуации отпуск - уже необходимость. Поэтому трудоголикам стоит пересмотреть свое отношение к отдыху. Стоит вспомнить про принципы тайм-менеджмента, записать предстоящие проекты и задачи, выделить те из них, которые действительно зависят только от вас, и никто другой с ними не справится. Максимально освободите под них неделю до и первые дни после отпуска. Первые дни после отпуска - не менее стрессовое время, чем и канун отъезда. Не старайтесь переделать все накопившиеся дела сразу, даже если чувствуете прилив сил или ужас от того, сколько всего накопилось. Для начала попросите ввести вас в курс дел. Затем составьте список задач и постепенно возвращайтесь в рабочий режим». Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

