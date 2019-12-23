"Порт "Вера" объяснил причины инцидента

- Это был единичный случай, следствие ЧП: одна из партий угля сильно замерзла в пути (около 3 месяцев ехала по ж/д), ее пришлось дробить на месте, что и вызвало пыление. Произошедшее – форс-мажор, такого не было раньше и не повторится впредь. Мы не будем принимать сорта углей, требующие такой обработки, - пояснил гендиректор «Порт «Вера» Евгений ДИЕВ. - Из-за направления ветра основное пыление пришлось на территорию терминала, но осталось в пределах санитарно-защитной зоны – 500 м от границ участка терминала. До ближайшей жилой зоны более 3 км, что исключает возможность негативного воздействия на населенные пункты.