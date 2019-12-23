Владивосток решает судьбу Русалки

Например, в 2008 году некоторое время статуя стояла обезглавленной. Несмотря на то, что скульптура никогда не числилась на балансе города, вернули лицо Русалочке муниципальные службы. В 2018 году создатель статуи Александр СУББОТИН предложил властям города поднять с морского дна свое детище и вернуть украшение Спортивной гавани на место. Архитектор готов провести работы за свой счет, но все же ждет поддержки от городских властей. По результатам прошлогоднего опроса портала VL.ru, большинство читателей (73,2%) высказалось за то, чтобы вернуть Русалку на место. 19,3% считают, что доставать морскую деву с морского дна бессмысленно.