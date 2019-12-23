Владивосток решает судьбу Русалки

Владивосток решает судьбу Русалки

23 декабря 2019, 12:43
Общество
Администрация Владивостока в своем официальном Instagram-аккаунте предлагает решить судьбу скульптуры Русалки, украшавшей до 2010 года Спортивную гавань

Администрация Владивостока в своем официальном Instagram-аккаунте предлагает решить судьбу скульптуры Русалки, украшавшей до 2010 года Спортивную гавань.

На выбор представлено три варианта: оставить сказочного персонажа на дне, поднять и поставить на прежнее место или перенести куда-то еще. «Долгое время скульптура Русалки была визитной карточкой Владивостока. На этой неделе специалисты погрузятся на дно и осмотрят текущее состояние скульптуры. Но ее судьба зависит от того, какое решение примем мы, владивостокцы», - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, скульптура Русалки была установлена в 2003 году, но в начале 2010-го фигура наклонилась и ушла под воду - лед в заливе из-за таяния начало уносить от берега, он и сдвинул морскую деву. Непростая жизнь у скульптуры была и до погружения в пучину. Из-за относительной доступности она часто становилась жертвой вандалов.

Например, в 2008 году некоторое время статуя стояла обезглавленной. Несмотря на то, что скульптура никогда не числилась на балансе города, вернули лицо Русалочке муниципальные службы. В 2018 году создатель статуи Александр СУББОТИН предложил властям города поднять с морского дна свое детище и вернуть украшение Спортивной гавани на место. Архитектор готов провести работы за свой счет, но все же ждет поддержки от городских властей. По результатам прошлогоднего опроса портала VL.ru, большинство читателей (73,2%) высказалось за то, чтобы вернуть Русалку на место. 19,3% считают, что доставать морскую деву с морского дна бессмысленно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Знай наших!Приморье
ВладивостокВладивосток СПГВладивосток-СПГЯкутия - Хабаровск - ВладивостокСахалин-Хабаровск-ВладивостокФестиваль ледяных скульптур "Полярная рапсодия"
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы