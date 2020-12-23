Кадровый голод не терзает: в банке вакансий городского центра занятости - менее 30 рабочих мест в управляющих компаниях Владивостока

По мнению общественной активистки Ольги Архиповой (фамилия изменена по просьбе собеседника – прим. ЗР), которая одно время работала в сфере ЖКХ, проблема кадров в УК не в том, что люди не идут туда работать, а в том, что имеющиеся не делают то, что им положено. Деньги с населения собираются, а услуги не оказываются или оказываются не на том уровне, на котором требуется. И речь идет вовсе не о рядовой уборщицы, дворнике или мусоропроводчике, среди которых немало людей добросовестных и привычных к скромным зарплатам. Часто сами компании не могут организовать работу сотрудников так, чтобы среди «клиентов» не было недовольных. Сегодня УК выгоднее не выполнить услугу и заплатить за это штраф, чем честно отработать деньги плательщиков. Тем более, что штрафы УК оплачиваются за счет платежей жильцов.