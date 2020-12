Кадровый голод не терзает: в банке вакансий городского центра занятости - менее 30 рабочих мест в управляющих компаниях Владивостока

Критичной ситуации в управляющих компаниях дальневосточной столицы не наблюдается.

В том, что подъезды не убираются, придомовая территория не очищена ото льда, снега и мусора, вовремя не вывозятся коммунальные отходы и пр., принято винить нехватку кадров в сфере работников ЖКХ. Однако критичной ситуации в управляющих компаниях дальневосточной столицы не наблюдается. Потребность в работниках не постоянная, а текущая, и это проблема совсем не того масштаба, чтобы решать ее завозом дешевой иностранной рабочей силы из стран Азии, Африки и СНГ. Где прячется дефицит? Как нам сообщили в КГБУ «Приморский центр занятости населения», на 10 декабря в банке данных этого учреждения имелись заявки лишь от шести управляющих компаний Владивостока на 29 вакантных рабочих мест. Требовалось в общей сложности шесть электриков, пять дворников, четыре разнорабочих и один подсобный рабочий, четыре слесаря, два плотника, электрогазосварщик, электромонтажник, четыре инженера и мастер жилищного хозяйства. И ни одного уборщика помещений! Получается, кадрового дефицита в этой сфере нет. В ООО «УК Фрунзенского района» и ООО УК «Чуркин» подтвердили - штата своих сотрудников достаточно, чтобы выполнять обязательства перед населением. Генеральный директор ООО «ЭТУ» Алексей Азьмук отметил, что и в этой компании работников хватает. Она обслуживает три престижных дома в центре города и два офисных центра. Но, как и в любой другой сфере, в этом коллективе постепенно происходит ротация кадров. Выполняя свои обязанности, работники этой компании имеют заработок 40-50 000 рублей в месяц. При этом есть желание зарабатывать и больше. Но нет возможности. Алексей Сергеевич отмечает, что вопрос повышения уровня обслуживания и соответственно заработков сотрудников упирается в деньги. Во-первых, рынок услуг УК все еще формируется, и на нем пока нет четких стандартов в соответствии с качеством услуг и классом обслуживаемых объектов. Во-вторых, скажем, жители элитной высотки, собственники жилых помещений, по-разному относятся к тому, чтобы их обслуживали лучше, но дороже. Одни считают, что за услуги по дому надо платить как можно меньше и обходиться имеющимся уровнем, другие готовы платить столько, сколько нужно, чтобы им жилось комфортней. Безусловно, люди ищут, где можно заработать больше. Предложения УК в банке данных «Приморского центра занятости населения» в этом отношении заставляют задуматься, достойный ли это заработок. Предлагаются такие средние зарплаты: мастер - 50 000 рублей, инженер - 40 000, электромонтажник - 37 000, электрогазосварщик - 35 000, электрик - 30 000, разнорабочие - 28 000, слесарь-сантехник и плотник - 25 000, дворник - 16 920 рублей. Имеющиеся предложения УК на Фарпосте тоже зарплатами особенно не соблазняют. При полноценном восьмичасовом рабочем дне ООО «СЗ «Восточный ЛУЧ» предлагает дворнику за обслуживание придомовых территорий 15-30 тысяч рублей, ООО УК «Снеговая падь» - 17-20 тысяч. Даже в центре одна из управляек предлагает работу дворника всего за 14 500 - 16-500 рублей в месяц, другая – 25-40 тысяч, но при совмещении обязанностей мусоропроводчика и разнорабочего. В некоторых случаях работодатели обещают к зарплате оплату дополнительных работ. Довольно существенная часть предложений УК нацелена на привлечение наиболее дешевой рабочей силы - пенсионеров, студентов, школьников. При этом предлагаются небольшие объемы работ, неполная занятость, но заработок в иных случаях - всего несколько тысяч рублей в месяц. Предлагается подработка и профессионалам. Например, в районе поселка Трудового сантехнику - 8-10 тысяч в месяц. Понятно, что, имея возможность на самозанятости заработать эти деньги всего за день, редкий сантехник соблазнится таким предложением. Или уборщику за 5 тысяч в месяц каждый день приходится заниматься небольшим многоквартирным домом, когда УК по 3-5 месяцев задерживает выплату даже этой «пятерки». Естественно, однажды человек бросит такую подработку в пользу более привлекательной для себя занятости, например, в теневом секторе, где сегодня трудится больше половины привлеченных в край трудовых мигрантов. Фото: Медиахолдинг 1 Mi Проблема не в кадрах По мнению общественной активистки Ольги Архиповой (фамилия изменена по просьбе собеседника – прим. ЗР), которая одно время работала в сфере ЖКХ, проблема кадров в УК не в том, что люди не идут туда работать, а в том, что имеющиеся не делают то, что им положено. Деньги с населения собираются, а услуги не оказываются или оказываются не на том уровне, на котором требуется. И речь идет вовсе не о рядовой уборщицы, дворнике или мусоропроводчике, среди которых немало людей добросовестных и привычных к скромным зарплатам. Часто сами компании не могут организовать работу сотрудников так, чтобы среди «клиентов» не было недовольных. Сегодня УК выгоднее не выполнить услугу и заплатить за это штраф, чем честно отработать деньги плательщиков. Тем более, что штрафы УК оплачиваются за счет платежей жильцов. Но неубранный подъезд и неочищенные проезды у дома - это мелочь по сравнению с другим важным аспектом деятельности УК. Ольга считает, что текущий ремонт жилого здания обязателен, и это прописано соответствующими законами. Но жильцы, которые исправно платят, обычно так и не видят этого ремонта, а огромные суммы превращаются в чистую прибыль УК. Именно так сложилась ситуация в доме Ольги. Вероятно, существенных ремонтных мероприятий и не требовалось - дом относительно новый. Однако, чтобы отдалить сроки капитального ремонта, здание постоянно должно поддерживаться текущим ремонтом. Если же он не был необходим, то платежи были явно завышены или не нужны. Возник вопрос о возврате жильцам неиспользованных на текущий ремонт средств, которые присвоила УК. Однако сделать это каким-то единым актом оказалось невозможно. Каждый жилец дома должен был бы самостоятельно подавать заявление в суд с требованием о возврате. А далеко не каждый сегодня готов терять время и нервы, чтобы получить назад через суд свои несколько тысяч рублей, которые УК не могло честно отработать. Несколько лет назад приморские активисты выходили с предложением в Госдуму РФ о том, чтобы по факту, без суда и следствия, обязать УК возвращать жильцам деньги за невыполненные услуги. Однако в третьем чтении лоббисты от ЖКХ на высоком уровне задробили инициативу приморцев. И сегодня деньги по-прежнему тратятся безотчетно перед жильцами. Виктор КУДИНОВ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter