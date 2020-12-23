Купить нельзя сэкономить: прошедшая в ноябре «Чёрная пятница» продемонстрировала новые тенденции в российском ритейле

«Люди ждали распродажи. Они верят, что это хороший момент купить то, что давно хотел, но откладывал. Например, в магазине мебели и товаров для сна выручка в ноябре 2020 выросла на 20%. А еще покупка - это способ себя порадовать. Ведь радости в этом году было мало. Самый главный инструмент для развития бизнеса в 2020 году - это онлайн. Современная реальность такова, что если вашего бизнеса нет в онлайн, то у вас нет бизнеса. Нет денег на сайт, заведите хотя бы странички в соцсетях. Многим компаниями именно соцсети помогли удержаться на плаву во время карантина», − сказала Нина Васильева.