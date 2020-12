Купить нельзя сэкономить: прошедшая в ноябре «Чёрная пятница» продемонстрировала новые тенденции в российском ритейле

С 27 по 29 ноября состоялась традиционная «Чёрная пятница», когда магазины по всему миру объявляют беспрецедентные скидки.

Акция прошла и в Приморье. Действительно ли надпись «sale» на ценниках позволяет сэкономить, и что же в дни распродаж приобрели жители края, разбиралась газета «Золотой рог». Потратить последние деньги онлайн Последняя «Чёрная пятница» отметилась несколькими тенденциями. Во-первых, россияне меньше потратили в целом, но больше обычного оставили в интернет-магазинах. Во-вторых, акция прошла в условиях рекордного падения уровня доходов населения. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последний раз реальные доходы населения так сильно падали лишь в 1999 году: тогда итоговый показатель за 12 месяцев составил 12,3%. Аналитики СберИндекса сообщают, что в дни «Чёрной пятницы-2020» россияне потратили на 39,2% меньше, чем в 2019 году. «Падение в ключевых категориях, обычно интересующих покупателей, также составило более четверти. В сегменте «Универсальные магазины», где сконцентрированы ключевые интернет-площадки, расходы оказались на 27,5% ниже, чем год назад, в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, в «Одежде, обуви и аксессуарах» — на 44,8%”, − отмечают в СберИндексе. Аналитики портала SuperJob утверждают, что принять участие в акции планировало меньшее количество респондентов, чем в прошлом году. Купить какие-либо товары или услуги в «Черную пятницу» намеревались лишь 9% участников опроса — это меньше, чем год назад, когда на шопинг собирались 13% опрошенных. Среди молодежи до 24 лет планировал воспользоваться скидками практически каждый пятый (18%). Ожидалось и снижение трат. В среднем россияне намеревались потратить в дни акции 13 800 рублей, что меньше прошлогоднего показателя на 8% (в 2019 году респонденты рассчитывали на 15 000 рублей). При этом, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с 27 по 29 ноября россияне оставили в интернет-магазинах рекордные 39,7 миллиарда, что на 80% превышает показатели прошлого года. Рост популярности онлайн-ритейлеров зафиксирован и в Приморье. По данным МТС, активнее всего приморцы покупали 27 и 28 ноября в общемировой день распродаж: количество запросов к интернет-магазинам в эти дни выросло на 507%. В приоритете – гаджеты Что же приобретали приморцы в дни распродаж? Наибольший рост показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь количество транзакций увеличилось в 6 раз, средний чек при этом уменьшился в 3,3 раза до 2755 рублей. На втором месте по увеличению количества продаж в онлайне – благотворительность. Прирост в этой категории составил 3,8 раза год к году, средний чек на оплату уменьшился на 13%. Затем идут спорттовары – рост в 3,6 раза, снижение среднего чека здесь составило 2,1 раза. По данным АКИТ, топ-5 покупательских предпочтений в этом году несколько изменился. Первое место по популярности традиционно занимают смартфоны и гаджеты, ноутбуки также пользуются повышенным спросом. Россияне охотно вкладываются в домашний комфорт и товары для решения повседневных задач: холодильники, стиральные машины, встраиваемую технику, телевизоры, аудиотехнику, мелкие бытовые приборы. На втором месте — одежда и обувь. В первый день «Черной пятницы» жители страны активно делали сезонные покупки: спросом пользовались пуховики, пальто, шапки и зимние ботинки. На третьей строчке рейтинга оказались бьюти-товары и товары для здоровья (эта категория обычно занимала лишь пятое-шестое место). В списке самых востребованных товаров — тушь для ресниц, медицинские маски, пульсоксиметры, средства по уходу за собой, витамины. Далее идут товары для дома и интерьера, а также товары для детей — здесь главное предпочтение отдается развивающим играм. В чём причина? В АКИТ интерес россиян к e-commerce объясняют тем, что люди реже стали посещать магазины и торговые центры, торговля переместилась в интернет. Сокращение социальных контактов, отсутствие возможности путешествовать привели к тому, что люди стали тратить больше денег на себя и на свою домашнюю обстановку. «Аудитория в e-commerce в прошлом году составляла 47,2 млн человек, сейчас эта цифра приближается к 60 миллионам — это те, кто совершал хотя бы одну покупку в интернете. Кроме того, аудитория значительно «повзрослела. Охотно подключились к покупкам в интернете люди 55+. По итогам «Черной пятницы» именно старшему поколению принадлежит пятая часть (20%) всех сделанных заказов, а ранее это были единичные случаи. На первое место по покупкам также выходят взрослые люди 44-54, они значительно обогнали прежних лидеров 24-35 (31,1% и 20,3% заказов соответственно). Если в первую волну коронавируса рост продаж в интернете был вызван прежде всего невозможностью покупать в оффлайне, то сейчас, похоже, сформировалась новая потребительская привычка», − рассказал президент АКИТ Артём СОКОЛОВ. Рост числа заказов связан еще и с тем, что в интернете свои товары предлагает все больше магазинов — многие ритейлеры перенастроили свои бизнес-процессы и активизировали продажи в онлайн. К маркетплейсам присоединились более 100 тысяч предпринимателей, для многих из них во время действия ограничений это единственный возможный канал реализации своей продукции. В целом, количество товаров в интернете увеличилось в два раза относительно прошлого года: на маркетплейсах впервые в этом году были представлены, например, строительные материалы и мебель, и, впервые за всю историю, в интернете можно купить ювелирные изделия и лекарства, продажу которых нам удалось легализовать. «По нашим прогнозам, эта тенденция сохранится и после пандемии. Главный аргумент в пользу покупок в интернете — ограничение числа контактов — далеко не единственный плюс: это еще и экономия времени на дорогу и очереди, удобный способ оплаты, огромный выбор и сравнение цен в разных интернет-магазинах, возможность получить, не выходя из дома», − подчеркнул Артём Соколов. Маркетолог и PR-менеджер Нина ВАСИЛЬЕВА обратила внимание на то, что покупки – это один из способов себя порадовать, что особенно важно в текущей непростой ситуации. «Люди ждали распродажи. Они верят, что это хороший момент купить то, что давно хотел, но откладывал. Например, в магазине мебели и товаров для сна выручка в ноябре 2020 выросла на 20%. А еще покупка - это способ себя порадовать. Ведь радости в этом году было мало. Самый главный инструмент для развития бизнеса в 2020 году - это онлайн. Современная реальность такова, что если вашего бизнеса нет в онлайн, то у вас нет бизнеса. Нет денег на сайт, заведите хотя бы странички в соцсетях. Многим компаниями именно соцсети помогли удержаться на плаву во время карантина», − сказала Нина Васильева. Мы вам не верим При этом 6 из 10 россиян не доверяют ритейлерам и называют «Чёрную пятницу» обманом. «Такая позиция более популярна среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (67%) и респондентов с доходом от 80 тыс. руб. (68%). Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, скептически относятся к традиционной ноябрьской распродаже: 65% против 54% соответственно. Лишь 18% россиян не сомневаются в том, что в «черную пятницу» цены действительно снижаются. Эту точку зрения чаще всего разделяет молодежь до 24 лет (35%)», − сообщают эксперты портала SuperJob. Эксперты подтверждают, что нередко при помощи распродаж магазины пытаются сбыть залежавшийся товар. В приморских магазинах до сих пор можно столкнуться с непорядочными владельцами магазинов, которые «переписывают ценники» накануне акции: сначала завышают цену, а после делают «скидку», снижая стоимость до первоначальной. Так или иначе, распродажи продолжают оставаться выгодным инструментом и для покупателей, и для продавцов. И всё большее значение для потребителей начинают играть социальные сети. «Есть еще один интересный факт, который надо учитывать. Накануне распродаж мне звонили знакомые и спрашивали о скидках в тех компаниях, с которыми я сотрудничаю. Людям важно иметь дело с теми, кто ведет честную игру. Они все меньше верят рекламе и больше доверяют рекомендациям друзей. А вы обратили внимание, сколько постов о распродажах было в соцсетях? Моя лента в Instagram была завалена фотографиями покупок. Люди стали чаще делиться отзывами», − подчеркнула Нина Васильева. Анна САТИМОВА

