Не пропусти бой курантов с «Ростелекомом»

Кроме того, любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Для совместного просмотра доступно более 10 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. Услуга «Смотрим вместе» не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям. Для них услуга будет бесплатной.