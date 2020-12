Не пропусти бой курантов с «Ростелекомом»

Жителям Владивостока и Артёма предлагают бесплатно смотреть ТВ 45 дней.

«Ростелеком» запускает акцию для жителей городов, наиболее пострадавших от последствий ледяного дождя, — Владивостока и Артёма, которые в преддверии Нового года хотят насладиться просмотром ТВ и любимых фильмов. Компания дарит бесплатный доступ к 227 телеканалам и 10 тысячам фильмов и сериалов на 45 дней по промо-коду «подарокотвинк». Получить подарок и начать смотреть ТВ прямо сейчас легко: 1. установить видеосервис Wink на телевизор, планшет, компьютер или телефон; 2. зарегистрироваться; 3. ввести промо-код «подарокотвинк» до 31 января 2021 года (вводить без кавычек); Инструкции для активации на различных устройствах: Активация промокода на Android Активация промокода на Android TV Активация промокода на iOS Активация промокода на Apple TV Активация промокода на Smart TV Samsung / LG Активация промокода на сайте Активация промокода на тв-приставке Wink 1. наслаждаться просмотром любимых фильмов всей семьей в течение 45 дней. Второй подарок – воспользовавшись промо-кодом «подарокотвинк» можно стать участником новогодней акции «Включайте праздники» и на 30 дней получить доступ к пакету «Новогодний». А это — дополнительно 30 тысяч фильмов и сериалов и 100 каналов, включая контент подписок more.tv, ViP, Disney, Fox, «Детский клуб». Количество промо-кодов ограничено. Видеосервис Wink объединяет в себе стандартные ТВ-каналы и онлайн-кинотеатр с коллекцией кино, сериалов, мультиков и другого контента. Wink работает не только на телевизоре, но и на планшете, компьютере и телефоне – там, где вам хочется смотреть телевидение. Сам сервис бесплатный, а в зависимости от того, что вы желаете смотреть, можно подключить нужную подписку. Трафик интернета мобильной связи «Ростелекома» не расходуется при просмотре контента Wink. Кроме того, любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Для совместного просмотра доступно более 10 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. Услуга «Смотрим вместе» не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям. Для них услуга будет бесплатной. С наступающим Новым годом! Получить более подробную информацию можно по номеру 8 800 1000 800 или в офисах розничной сети компании «Ростелеком».

