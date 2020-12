«Не секрет» Путина, позорное варварство и череда смертей

Чем запомнилась ушедшая неделя? Безусловно, главное событие – это пресс-конференция Владимира Путина, которая открыла главный «не секрет» президента.

Нельзя обойти вниманием и тему с выходным или не выходным 31 декабря. Неделя получилась сложная и насыщенная по информационной повестке. Главные и самые интересные события семидневки с 12 по 19 декабря — в обзоре «Золотого Рога». «Не секрет» Путина 17 декабря состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой было озвучено много важных вопросов. Состоялись анонсы некоторых государственных решений. Так, глава государства рассказал о готовящихся выплатах в размере 5000 рублей для всех детей России в возрасте до 7 лет — семьи деньги получат до Нового года. Был задан вопрос про арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, его задала приморская журналистка Оксана Кисилёва. Она спросила, располагает ли президент информацией, которая подтверждает серьёзность обвинений в адрес бывшего главы региона, а также слышит ли Путин недовольство людей решениями властей разного уровня. Президент отметил, что Фургал работал хорошо и старался, однако обвинения в адрес главы региона очень серьёзные. «Следствие работает, надо дать им возможность спокойно закончить работу и передать дело в суд. Понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан, потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Но как быть с этими обвинениями? Это не политическое преследование, это уголовное дело» — заявил Путин. Высказался президент и по поводу вакцинации от коронавируса — российский лидер заявил, что вакцинация необходима, она будет добровольной, но причин не делать прививку президент не видит. При этом сам Путин ещё не вакцинировался: «До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов, и пока вакцину не поставил, но обязательно сделаю это, как только это станет возможным», — сказал президент. Внимание привлёк вопрос от исландского журналиста: в чём секрет семейного счастья? «Это любовь, но это не секрет, это все знают. Это понятие универсального характера, оно должно лежать в основе отношений и в семье, и, если уж вы затронули эту тему, отношений международных», — объяснил Владимир Путин. Отметил президент и уходящий год — по его словам, назвать его однозначно плохим нельзя, «во всём есть свои плюсы и минусы». Одним из «плюсов» президент назвал то, что Россия постепенно «слезает с нефтяной иглы» — 70% российского бюджета, по словам Путина, уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. В завершение президент пожелал всем счастливого нового года и призвал произнести тосты «За Россию!» Последний день 2020 года Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что решение о выходном дне 31 декабря лежит на руководителях предприятий. «Есть масса предприятий и организаций, которые просто обязаны и будут работать 31 декабря. Это в первую очередь жизнеобеспечивающие структуры. А там, где без особых проблем можно приостановить производственный процесс, руководители могут сделать этот день выходным или укороченным», — сказал глава региона. Сам губернатор будет работать в канун Нового года, как и все органы исполнительной власти. В прошлом году Кожемяко выступал с аналогичным заявлением. Коронавирусные сводки Фото: russiaedu.ru Количество заражений COVID-19 в Приморье продолжает расти. По данным на воскресенье, 20 декабря, в крае зарегистрирован 241 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в Приморье на сегодняшний день составляет 26 663 человека. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, выздоровевших за прошедший день тоже было немало — 107 человек. Всего с коронавирусом справились 18 894 жителей края. Приморцам настоятельно советуют соблюдать масочный режим, по возможности надевать перчатки, не забывать о соблюдении социальной дистанции, а также максимально обезопасить себя от посещения мест с большим скоплением людей. Позорное варварство в Приморье В Приморье активно идёт украшение городов к празднованию Нового года. Так, во Владивостоке украсили Адмиральский сквер — парковые ели горят яркой подсветкой, а на территории расположились фигуры и праздничные шатры. В Артёме площадь Ленина украсили «звёздным небом», а под «парящей» иллюминацией организована пешеходная зона, где любой желающий может сделать новогоднее сэлфи. Иначе дела обстоят в Уссурийске — там вандалы оставили праздничное дерево без макушки, а потом сняли украшения и разбили шары. Закрытие консульства США во Владивостоке Во Владивостоке закроется консульство США, а в Екатеринбурге — приостановит работу. В Госдепе США подтвердили эту информацию. Представители американской стороны отмечают, что закрытие консульств — это часть продолжающихся усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в Российской Федерации. Фото: pledgetimes.com Такое решение, по словам представителя госдепа, принято для оптимизации работы дипмиссии на территории России. Билеты для животных Для владельцев животных появились дополнительные удобство — авиакомпания S7airlines разрешила покупать место в самолёте для питомцев весом до 23 килограмм. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм владелец «толстого кота» Виктора Михаил Галин. Теперь клиенты компании смогут провозить своих любимцев в салоне на законных основаниях. «Локдаун» подождет! Правительство Приморья решительно опровергло новый этап «локдауна» в Приморском крае. Бизнес и общественные места не будут закрыты для посещения. Вслед за руководителями других регионов, власти Приморья опровергли информацию о том, что в конце года будет объявлен очередной «локдаун», то есть закрытие школ, торговых центров, кинотеатров, фитнес-центров и других общественных мест. Информация о грядущем «локдауне» появлялась в большом количестве интернет-групп, из-за чего властям регионов пришлось объявлять о том, что эта информация не соответствует действительности. Опровержения опубликовали власти Свердловской, Ростовской и Челябинской областей. «Никаких новых ограничений, связанных с коронавирусом, в Приморье не вводится. Однако сейчас в соцсетях распространяется недостоверная информация о мерах, которые якобы введут в крае после заседания оперативного штаба. Злоумышленники утверждают, что будут закрыты ТЦ и кинотеатры, ограничено посещение детских садов и так далее», — сообщает правительство Приморья в своем Telegram-канале. Власти отметили, что информация «фейковая» и её не следует распространять в социальных сетях и сеять панику среди населения. Артур Муравьев

