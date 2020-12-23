«Не секрет» Путина, позорное варварство и череда смертей

Высказался президент и по поводу вакцинации от коронавируса — российский лидер заявил, что вакцинация необходима, она будет добровольной, но причин не делать прививку президент не видит. При этом сам Путин ещё не вакцинировался: «До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов, и пока вакцину не поставил, но обязательно сделаю это, как только это станет возможным», — сказал президент.