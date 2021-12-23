АЗС ННК в Хабаровске готовы к новогодним нагрузкам

Жителям Хабаровского края не придется столкнуться с дефицитом автомобильного топлива в новогодние праздники. Все АЗС ННК будут работать в штатном режиме.

Традиционно, в предновогодний период и в выходные после празднования, возрастает нагрузка на АЗС, отмечается повышенный спрос на топливо. Однако в этом году хабаровчанам не о чем беспокоиться. По словам гендиректора ПАО ННК — Хабаровскнефтепродукт» Дмитрия Хлебникова, в компании работают на опережение, поэтому заранее подготовили запасы топлива. «Предприятие учитывает спрос на топливо, ожидаемый в конце декабря — начале января. Резервы топлива на нефтебазах имеются, вся техника работает», — заявил гендиректор. Также в компании подчеркнули, что все АЗС будут работать в штатном режиме. Топливо на заправках ННК будут отпускать без ограничений. «Пользуясь случаем хотим поздравить жителей Хабаровского Края с наступающим Новым годом. Новый год — это новые возможности, новые мечты, пусть они обязательно сбудутся! Будьте здоровы, счастливы и успешны!», — обратилась компания ННК с поздравлениями к хабаровчанам. Справка: ПАО «ННК — Хабаровскнефтепродукт» реализует нефтепродукты производства Хабаровского НПЗ через собственную сеть из 93 АЗС под товарным знаком «ННК», которая покрывает весь Хабаровский край, включая Еврейскую автономную область. АЗС также предлагают товары сопутствующей торговли, свежесваренный кофе, горячую выпечку отличного качества по доступной цене, необходимые в дороге товары, дополнительные услуги по самостоятельной подкачке шин, чистке салона автомобиля пылесосом. Специально для сети АЗС под товарным знаком «ННК» специалистами Хабаровского НПЗ было разработано топливо с улучшенными эксплуатационными свойствами GreenEco NEO. Рецептура топлива разработана с учетом климатических условий Дальнего Востока и пожеланий автомобилистов. Мелкооптовые продажи и доставка нефтепродуктов осуществляются с нефтебаз. Предприятие имеет пять нефтебаз, парк бензовозов для доставки топлива на АЗС Компании и партнерам. Для контроля качества на предприятии имеются стационарная и мобильная лаборатории контроля качества топлива. Для клиентов за наличный расчет и по банковской карте предлагается возможность принимать участие в накопительной программе «Всегда по пути», копить баллы за купленное топливо и затем обменивать их на призы или получать скидки у наших партнеров. Корпоративные клиенты могут приобрести топливные карты для обеспечения своего предприятия нефтепродуктами через сеть АЗС под товарным знаком «ННК».

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