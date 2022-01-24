Более тысячи пожилых дальневосточников освоили «Азбуку интернета» в 2021 году

Курсы обучения основам цифровой грамотности по учебным пособиям «Азбука интернета» прошли в минувшем году 1105 пенсионеров из пяти дальневосточных регионов. В проекте было задействовано 49 офлайн-площадок в Амурской и Сахалинской областях, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях.

На Сахалине курсы проходили в 19 районных библиотеках: на их базе провели 584 урока для 664 пенсионеров. В Хабаровском крае курсы обучения основам интернет-грамотности посетили 180 пенсионеров из десяти населённых пунктов региона. Здесь занятия организовали региональное отделение Союза пенсионеров России и АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» при поддержке компании «Ростелеком». — Я ходила на курсы в мае прошлого года и осталась очень довольна. После обучения завела электронную почту, зарегистрировалась в соцсетях, общаюсь по Skype со своим сыном, который живёт в Петербурге. Ещё могу пользоваться государственными услугами в электронном виде и записываться к врачам удалённо. Учебное пособие помогает мне и сейчас. Если что-то не знаю или забыла — открываю учебник, — делится впечатлениями Татьяна Авдеева, пенсионерка из Амурской области. Важной составляющей «Азбуки интернета» в 2021 году стали мероприятия, направленные на обучение представителей «серебряного поколения» основам цифровой безопасности. В частности, в Амурской области для слушателей курса была организована встреча с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области на тему мошенничества в сети и в оффлайн. В конце встречи пенсионерам раздали специально подготовленные памятки и учебное пособие «Азбука интернета», дополненное в 2021 году модулем по безопасному поведению в сети. Яркими событиями проекта стали соревнования по компьютерной грамотности. Так, в Приморье к региональному этапу XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров присоединились более 30 представителей старшего поколения из 18 муниципальных образований края. Впечатляющие достижения продемонстрировали дальневосточники и во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету». Одним из призёров соревнований в 2021 году стал выпускник компьютерных курсов Анатолий Можаровский, на счету которого — несколько успешных интернет-проектов, в том числе сайт интернет-магазина и поэтический портал Амурской области. — Пожилой возраст — не повод отказываться от того, чтобы стать активным участником онлайн-сообщества. Как безопасно пользоваться интернетом и зарегистрировать электронную почту, что и где искать на портале гослуг, как перейти на «ты» с компьютером и цифровыми сервисами — найти ответы на эти и другие подобные вопросы пенсионеры смогли после обучения на портале и по пособиям. Участие в учебной программе «Азбука интернета» бесплатное и присоединиться может любой желающий, — отметила директор по коммуникациям макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева. Напомним, разработчики программы «Азбука интернета» — Ростелеком и Пенсионный фонд России — реализуют образовательную программу для граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями с 2014 года. В связи с эпидемиологической обстановкой с июня 2021 года на портале «Азбуки интернета» доступны рекомендации по дистанционному обучению. Полный курс «Азбука интернета» имеет два учебных модуля: базовый и расширенный. Базовый курс помогает освоить основы работы на компьютере, знакомит с порталом госуслуг, сайтами ПФР и федеральных органов власти, полезными сервисами и возможностями интернета. Расширенный курс помогает разобраться, как совершать онлайн-покупки, найти работу в интернете или записать и отправить друзьям видеообращение, знакомит с соцсетями и правилами безопасности при общении в них. Чтобы помочь пенсионерам научиться пользоваться многочисленными возможностями мобильных устройств, в этом году в «Азбуку интернета» был добавлен модуль «Возможности мобильных устройств. Работа с приложениями».

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