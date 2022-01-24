За надувную лодку с мотором будут соревноваться дальневосточники и иностранцы

Принять участие в фестивале могут все желающие, без ограничений по возрасту. Участие в фестивале бесплатное. Но есть уряд условий — использовать одну удочку и ловить только с одной лунки. Разрешено менять места в поисках лучшего клёва в течение всей рыбалки. Расстояние между участниками должно быть не менее 5 метров. Во время соревнований подходить друг к другу без разрешения судьи запрещено