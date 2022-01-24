За надувную лодку с мотором будут соревноваться дальневосточники и иностранцы

За надувную лодку с мотором будут соревноваться дальневосточники и иностранцы
За надувную лодку с мотором будут соревноваться дальневосточники и иностранцы
Сегодня, 14:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Во Владивостоке готовятся к проведению 10-му краевому фестивалю «Народная рыбалка». Мероприятие организовано краевой федерацией рыболовного спорта. Генеральным партнером выступила компания «Порт Вера».

Рыбаки выйдут на лёд Амурского залива 29 января, основной локацией соревнований станет водно-спортивный центр ЦСКА (ул. Набережная, 7а).

На мероприятие уже записались команды от муниципалитетов Приморья, а также регионов Дальнего Востока и представителей иностранных государств. Интерес к зимней рыбалке проявили сотрудники Генерального консульства Японии, которые выставят свою команду.

Принять участие в фестивале могут все желающие, без ограничений по возрасту. Участие в фестивале бесплатное. Но есть уряд условий — использовать одну удочку и ловить только с одной лунки. Разрешено менять места в поисках лучшего клёва в течение всей рыбалки. Расстояние между участниками должно быть не менее 5 метров. Во время соревнований подходить друг к другу без разрешения судьи запрещено

Регистрация рыбаков будет проходить сразу на месте проведения соревнований с 7 до 10.30 часов. В программе — торжественное открытие, проверка снаряжения и в 11.00 массовый старт.

Зачётное время состязаний — три часа. Ровно в 14.00 начнётся взвешивание улова и после подведения итогов в 16.30 состоится награждение.

Победители и призёры помимо медалей и грамот регионального министерства физической культуры и спорта традиционно получат ценные призы от компании-партнёра, которые достанутся самым удачливым рыболовам в личных и командном зачётах. Обладатели призов будут определены в номинациях «Рыболовная семья», «Рыбачка Приморья», «Самая крупная рыба», «Быстрый бур». Также наградят тройки призёров среди команд и самых юных рыбаков.

Главный приз — комплект: надувная лодка и новый лодочный мотор Suzuki 15 л. с. — вручат победителю в личном зачёте. За второе и третье места призерам этой номинации достанутся надувные лодки ПВХ.

— Победитель в личном зачёте будет определен в абсолютном зачёте, это значит, что претендентом может быть как мужчина, так и женщина. Главный приз достанется самому удачливому участнику за наибольший вес пойманной рыбы, — сообщили организаторы.

Напомним, в Приморье фестиваль «Народная рыбалка» ежегодно собирает несколько сотен участников. В прошлом году на лёд Спортивной набережной вышло более 600 рыбаков всех возрастов.

Сюжеты:
Приморье
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