За надувную лодку с мотором будут соревноваться дальневосточники и иностранцы

Рыбаки выйдут на лёд Амурского залива 29 января, основной локацией соревнований станет водно-спортивный центр ЦСКА (ул. Набережная, 7а).
На мероприятие уже записались команды от муниципалитетов Приморья, а также регионов Дальнего Востока и представителей иностранных государств. Интерес к зимней рыбалке проявили сотрудники Генерального консульства Японии, которые выставят свою команду.
Принять участие в фестивале могут все желающие, без ограничений по возрасту. Участие в фестивале бесплатное. Но есть уряд условий — использовать одну удочку и ловить только с одной лунки. Разрешено менять места в поисках лучшего клёва в течение всей рыбалки. Расстояние между участниками должно быть не менее 5 метров. Во время соревнований подходить друг к другу без разрешения судьи запрещено
Регистрация рыбаков будет проходить сразу на месте проведения соревнований с 7 до 10.30 часов. В программе — торжественное открытие, проверка снаряжения и в 11.00 массовый старт.
Зачётное время состязаний — три часа. Ровно в 14.00 начнётся взвешивание улова и после подведения итогов в 16.30 состоится награждение.
Победители и призёры помимо медалей и грамот регионального министерства физической культуры и спорта традиционно получат ценные призы от компании-партнёра, которые достанутся самым удачливым рыболовам в личных и командном зачётах. Обладатели призов будут определены в номинациях «Рыболовная семья», «Рыбачка Приморья», «Самая крупная рыба», «Быстрый бур». Также наградят тройки призёров среди команд и самых юных рыбаков.
Главный приз — комплект: надувная лодка и новый лодочный мотор Suzuki 15 л. с. — вручат победителю в личном зачёте. За второе и третье места призерам этой номинации достанутся надувные лодки ПВХ.
— Победитель в личном зачёте будет определен в абсолютном зачёте, это значит, что претендентом может быть как мужчина, так и женщина. Главный приз достанется самому удачливому участнику за наибольший вес пойманной рыбы, — сообщили организаторы.
Напомним, в Приморье фестиваль «Народная рыбалка» ежегодно собирает несколько сотен участников. В прошлом году на лёд Спортивной набережной вышло более 600 рыбаков всех возрастов.