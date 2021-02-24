В Приморье ищут коммуникабельных и неравнодушных

Приморцев приглашают войти в Региональный волонтёрский штаб, который займётся организацией голосования за скверы, парки, улицы и набережные, которые благоустроят в 2022 году.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия в проекте можно на сайте инициативы. Волонтёрский штаб будет действовать на базе краевого Центра содействия развитию молодежи Приморского края. Проголосовать за объекты благоустройства можно будет как через планшет при помощи электронного сервиса, так и на специальных участках. Организацией этих процедур и займутся волонтёры. Так же они будут отвечать всем заинтересованным на имеющиеся вопросы о проекте. Подать заявку и зарегистрироваться в качестве волонтёра можно до 22 марта. Все желающие должны отвечать определённым критериям: быть не младше 14 лет, обладать коммуникабельностью, умением ясно и чётко доносить свою позицию, стрессоустойчивостью, быть опрятными. Инструктаж для прошедших отбор начнётся 22 марта и завершится 19 апреля. С 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование за скверы и парки, которые благоустроят в первую очередь. «Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Они станут помогать, к примеру, тем, кто не очень хорошо ориентируется в интернете, объяснять, как можно зайти на портал, специально созданный для голосования, делиться своим мнением так, чтобы его учли. Процедура, к слову, предполагается довольно простая — потребуется авторизоваться через сайт Госуслуги или мобильный телефон», — подчеркнула начальник отдела волонтерских программ — заместитель директора Центра содействия развитию молодежи Приморского края Марина Баженова. В дни голосования добровольцев можно будет встретить на улицах, в торговых центрах, в кинотеатрах и других публичных местах. Это позволит вовлечь в голосование максимальное количество людей. «Без учета мнений граждан невозможно сформировать востребованные общественные пространства. Если объекты популярны и нравятся горожанам, туристам, нужно способствовать их сохранению и развитию. Такой подход открывает новые возможности и для развития бизнеса, особенно в сфере услуг, торговли, обслуживания, общественного питания», — отметила Марина Баженова.

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