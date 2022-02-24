Киберсхватка: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок «Ростелекома»

Дальневосточные команды могут сразиться в Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO)*. С 7 по 27 марта Призовой фонд кибертурнира 100 тысяч рублей. Соревнования пройдут в режиме онлайн, участие — бесплатное.

Турнир организует Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» при поддержке компании «Ростелеком». — Второй раз мы проводим турнир такого масштаба на Дальнем Востоке. В прошлом году за кубок «Ростелекома» сражались почти 90 команд из 9 регионов. В это году очень достойный призовой фонд, за который точно есть смысл побороться. Приглашаю команды к участию и, уверен, что нас ждут интересные киберпоединки, — прокомментировал председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Михаил Репка. К участию приглашаются команды со всего Дальнего Востока, возрастная категория «16+». Игры пройдут по системе «Single Elimination», когда команда выбывает из соревнований после первого поражения. — «Ростелеком» поддерживает развитие киберспорта, организуя и спонсируя соревнования, а также развивает экосистему продуктов и цифровых сервисов для геймеров. В январе для любительских команд прошел наш первый открытый турнир BOOST CAMP по Dota2. Теперь приглашаем сразиться в CS: GO дальневосточные команды. Участие в подобных соревнованиях — это возможность развить свои игровые навыки, получить соревновательный опыт, а возможно и развить свою киберспортивную карьеру. Ждём участников и пусть победят сильнейшие! , — отметил директор по работе с массовым сегментом региона «Дальний Восток» Баир Аюшеев. Подать заявку на участие и узнать подробнее о кибертурнире можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1Z5hx0hfRRjDCRZ1dKOCqvXy_W0QetNmlYc9bAibWQIQ/edit. Завершится регистрация 6 марта в 23.59 (UTC + 10 часов). В 2016 году специально для геймеров компания «Ростелеком» запустила тарифный план «Игровой». Он включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры. Пользователям тарифа доступны специальные акции с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм». Также «Ростелеком» предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei. *CS: GO — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Игроки распределяются по командам и сражаются друг против друга: террористы и спецназ. Содержит несколько многопользовательских режимов игры.

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