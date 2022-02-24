Приморцы живут почти в два раза хуже москвичей

По данным РИА Рейтинг, жить в Приморье в 2021 году стало менее сладко, чем в 2020-м. Регион оказался в середине общероссийской статистики, упав с 41 на 43 место из 85 субъектов федерации.

Чтобы проранжировать российские регионы по качеству жизни, эксперты определили за основу 67 исходных показателей, взятых из официальной статистики, данных нескольких федеральных министерств, ЦБ РФ и просто открытых источников. С 46,501 балла против 48,078 в 2020 году Приморский край передвинулся на две строчки вниз и занимает сейчас 43 место. Для сравнения: у лидера рейтинга Москвы 81,352 балла, т. е. приморцы живут примерно в два раза хуже москвичей. Из соседей по Дальнему Востоку получше дела с качеством жизни обстоят в Сахалинской области, Хабаровском и Камчатском краях. Они занимают соответственно 28, 29 и 33 ме-ста. Примечательно, что авторы исследования сделали ремарку: по их мнению, не факт, что жизнь где-то сильно ухудшилась. Просто в некоторых регионах условия стали значительно лучше и на их фоне другие смотрятся аутсайдерами.

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