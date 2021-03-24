Дорожные ямы во Владивостоке привели к конфликту

Прокуратура Владивостока через суд добивается ремонта дороги в районе дома № 26 по улице Спиридонова. Подрядчик должен был устранить повреждения в рамках гарантийных обязательств, но не сделал этого, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что между управлением дорог и благоустройства администрации города Владивостока и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Адмирала Спиридонова во Владивостоке. В соответствии с положениями муниципального контракта гарантийный срок на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог составляет 3 года», — сообщили в прокуратуре. Сотрудники ведомства выявили повреждения дорожного полотна в районе дома № 26 по улице Спиридонова во Владивостоке. По этому факту главе Владивостока внесено представление, которое направлено подрядчику для устранения нарушений. Однако после повторной проверки выяснилось, что дорожные повреждения остались на участке, ремонт не был произведён. «Данный факт послужил основанием для обращения прокурора города в суд с иском о возложении на подрядную организацию обязанности выполнить восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в рамках гарантийного срока по муниципальному контракту», — отметили в пресс-службе ведомства. Первореченский суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Правоохранители проконтролируют исполнение решения суда.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter