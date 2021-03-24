Работы около известного торгового центра во Владивостоке ведутся днем и ночью

Прошедший в конце прошлого года ледяной циклон выявил много слабых мест в энергоснабжении Приморья. Один из примеров — когда упали опоры ЛЭП в районе Морского кладбища, обесточив микрорайон Чуркина во Владивостоке, он несколько дней был обесточен, и даже после восстановления энергоснабжения опять случились неполадки. Теперь все слабые места будут ликвидированы.
Энергетики выполнили уже почти 50% работ по прокладке резервной кабельной линии для повышения энергонадежности потребителей Первомайского района Владивостока. Ее общая протяженность составит около четырех километров.
К строительно-монтажным работам энергетики приступили 3 февраля. К настоящему времени выполнена почти половина от общего объема строительства. Полностью завершить прокладку новой линии планируется во втором квартале текущего года.
Сейчас специалисты разрабатывают участок под магистраль в районе торгового центра «Калина Молл», протяженность которого более 300 метров. Работы по прокладке линии электропередачи в районе торгового центра планируется завершить до 27 марта. Для более оперативного прохождения участков трассы в местах скопления людей ведутся работы дополнительно в ночное время суток. Кроме того, используется метод горизонтально-направленного бурения.
«Этот метод позволяет не раскапывать дорожное полотно и не нарушать элементы благоустройства, благодаря чему сводит к минимуму неудобства для жителей», — уточнили в агентстве газоснабжения и энергетики Приморья.
Специалисты добавили, что после ввода в эксплуатацию новая линия обеспечит дополнительное резервирование микрорайона Чуркин и повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.