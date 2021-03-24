Работы около известного торгового центра во Владивостоке ведутся днем и ночью

Прошедший в конце прошлого года ледяной циклон выявил много слабых мест в энергоснабжении Приморья. Один из примеров — когда упали опоры ЛЭП в районе Морского кладбища, обесточив микрорайон Чуркина во Владивостоке, он несколько дней был обесточен, и даже после восстановления энергоснабжения опять случились неполадки. Теперь все слабые места будут ликвидированы.