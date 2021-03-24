Во Владивостоке построят дом для переселенцев из аварийного жилья

Во Владивостоке завершился аукцион по строительству многоквартирного дома для граждан-переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Здание, по заказу администрации приморской столицы, построит компания «Хоттей» — дом возведут в районе Седанки, по улице Глинки, 26.

«В соответствии с контрактом уже до конца текущего года планируется построить трехэтажный дом на 26 квартир со всеми коммунальными удобствами. Сюда переедут жители аварийных бараков с улицы Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в посёлке Трудовое. Две квартиры в доме предназначены для детей-сирот», — рассказали в дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа. В доме построят одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с полной внутренней отделкой, системами горячего и холодного водоснабжения, центральным отоплением и канализацией. Придомовую территорию благоустроят — на ней разместят парковку, детскую площадку и зелёные насаждения. Стоимость строительства — 80,5 миллионов рублей. Средства на условиях софинансирования выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Стоит отметить, что строительство многоквартирного дома проводится в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

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