Приморцы могут получить новую профессию бесплатно

В Центрах социальных услуг (ЦСУ) Почты России стартуют бесплатные онлайн-курсы «Школы удаленных профессий „АРС“» для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, жителей небольших городов и сел, членов многодетных и малообеспеченных семей. Проект реализован совместно с Агентством стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АО «Почта России».
Занятия будут походить в ЦСУ, которые работают в почтовых отделениях Арсеньева, Анучино, Дальнегорска и Кавалерово.
Чтобы записаться на курс, необходимо заполнить анкету. На курсах можно будет получить базовые навыки по востребованным на рынке специальностям: копирайтер, SMM-менеджер, контекстолог, таргетолог, менеджер по дистанционным продажам и PR-менеджер. Помимо основ выбранной профессии слушатели освоят так называемые «мягкие навыки» — составление резюме, нетворкинг, создание презентаций, ведение переговоров, планирование, тайм-менеджмент и другие. После успешного прохождения курса выпускники получат именные сертификаты и консультацию по трудоустройству.
Директор центра инициатив направления «Молодые профессионалы» АСИ Жанна Кадылева уверена, что с привлечением инфраструктуры Почты России принять участие в обучении смогут те, кто действительно нуждается в компетенциях удаленной занятости на территориях, где не всегда имеется возможность традиционного трудоустройства.
Куратор проекта со стороны АСИ, руководитель программы направления «Молодые профессионалы» АСИ Алексей Троцак подчеркнул: «Разработанная схема взаимодействия предполагает выделение квот на обучение через ЦСУ, организацию „горячей линии“ для консультаций, доступ граждан к „папке знаний“ ЦСУ».
В ЦСУ операторы почтовой связи предоставят слушателям доступ к компьютерам с выходом в интернет и помогут подключиться к обучающей платформе.
Напомним, Центры социальных услуг открылись в 2020 году по поручению Президента Российской Федерации. Сейчас они работают на базе 15 отделений Почты России в Ульяновской, Новгородской, Архангельской и Калужской областях, а также Приморском крае. В них можно получить бесплатный доступ к медицинским, государственным и социальным услугам. Посетители могут измерить ключевые показатели здоровья с помощью пульсоксиметра, тонометра, термометра, весов и ростомера. Также клиентам доступны компьютеры для входа в личный кабинет на сайтах Госуслуг, Пенсионного фонда и других государственных ведомств.