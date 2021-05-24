Приморцы могут получить новую профессию бесплатно

Напомним, Центры социальных услуг открылись в 2020 году по поручению Президента Российской Федерации. Сейчас они работают на базе 15 отделений Почты России в Ульяновской, Новгородской, Архангельской и Калужской областях, а также Приморском крае. В них можно получить бесплатный доступ к медицинским, государственным и социальным услугам. Посетители могут измерить ключевые показатели здоровья с помощью пульсоксиметра, тонометра, термометра, весов и ростомера. Также клиентам доступны компьютеры для входа в личный кабинет на сайтах Госуслуг, Пенсионного фонда и других государственных ведомств.