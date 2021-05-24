Топиарные фигуры и необычные скамейки: В Артёме облагораживают городские пространства

Также специалисты управления высадили клумбу в форме слова «Артем» в районе ул. Фрунзе, 60. Как рассказали в коммунальной службе, надпись из цветов появляется ежегодно. В этом году специалисты высадили бегонию белую и ирезине. Ранее клумбу украшали белые петуньи, колеусы и ирезине. Отметим, что в преддверии Дня Победы клумбу украшала цветочная надпись «9 Мая».