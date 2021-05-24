В Приморье состоится международная продовольственная выставка «Дальагро»

Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц отметил, что на выставке представят большой ассортимент молочной, мясной продукции, хлебобулочных изделий от ведущих приморских производителей.
«Мы начали возрождать птицеводство. В 2020 году сельхозпроизводители выпустили 34 тысячи тонн мяса и мясной продукции. Увеличиваем производство кукурузы, которая востребована на внутреннем и внешнем рынках. На выставке ритейл сможет выбрать подходящий ассортимент приморской экологически чистой продукции», — сказал министр.
По словам директора выставки Полины Абритановой, количество участников сократилось из-за пандемии COVID-19, но это также позволило приморским и российским производителя представить собственную продукцию более масштабно — агропромышленники откроют коллективную экспозицию «Сделано в Приморье».
«В этом году в выставке примут участие более 80 компаний, половина из них — из Приморского края. Широко представлена экспозиция Алтайского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска и других территорий. Будет представлена продукция из Республики Корея», — отметила Абританова.
Кроме того, в эти же дни в приморской столице состоится Приморский продовольственный форум. На нём сельхозпроизводителям расскажут о существующих мерах государственной поддержки и преимуществах работы в кооперативе.
«Сообща можно работать с большей результативностью и прибылью. Объединившись проще приобрести технику, построить производственный цех. На семинаре расскажем о внедрении в молочную отрасль „Честного знака“», — сказал руководитель центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Приморья Виктор Понамарев.
Отметим, что 21-я международная специализированная выставка «Дальагро. Продовольствие» пройдет с 26 по 29 мая во Владивостоке на площадке футбольного манежа «Тигр».
Вход свободный.