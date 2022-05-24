Год Шестакова: 365 дней на благо Владивостока

Всё, что есть сейчас хорошего в городе — заслуга мэра Владивостока Константина Шестакова, это отмечает практически каждый горожанин. На прошлой неделе, 18 мая, глава отметил год с того дня, как он занял кресло руководителя столицы ДВ.
«Золотой Рог» решил вспомнить, что было сделано за минувший год.
Первые решения
В первые три месяца было принято несколько стратегических решений. Первым делом расходная часть бюджета была увеличена. Сделано это было за счёт повышения эффективности работы с муниципальным имуществом. Все средства направили на подготовку города к зиме: закупку топлива, противогололёдных реагентов, санитарную уборку дорог Владивостока.
Константин Шестаков запретил строить многоуровневую парковку на улице Семёновской и поручил организовать там пешеходный переход к ТЦ Clover House. А надземный переход, который был возведён еще в 2006 году, одновременно с торговым центром, было решено демонтировать.
На долю мэра выпал ещё один острый вопрос, касающийся бездомных животных — он требовал безотлагательного решения. И оно не заставило себя долго ждать: администрация города определила участок под приют для собак и кошек.
Фасады домов во Владивостоке тоже начали приводить в порядок. Всего в списке ремонта — почти 40 зданий. Это дома на Алеутской, Семёновской, Уборевича и Пологой. По многим объектам уже идут работы. Подрядчики восстанавливают штукатурную облицовку фасадов и красят их.
В 100 дворах, расположенных во всех районах Владивостока, запланировано поставить новые фонари. Уличное освещение решено смонтировать на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Угрюмова, Успенского, Крыгина.
Мэр поручил заасфальтировать дороги на острове Русском.
На долю Константина Шестакова выпали и трагические события, устранение последствий которых он держал на контроле. Одним из таких инцидентов стал пожар на Некрасовском рынке, куда мэр незамедлительно выехал, а потом принял решение поддержать бизнесменов, чьё имущество пострадало от огня.
Ржавые трубы вместо медных
В наследство от предшественника, находящегося в СИЗО, Константину Шестакову достался город, запущенный не только внешне. Оказалось, что и изнутри проблем более чем достаточно — причём в буквальном смысле.
С началом отопительного сезона в некоторых домах Владивостока начался ледяной ад. Горожане замерзали в своих квартирах, потому что ветхая коммунальная система не могла подать тепло в радиаторы. А похолодало минувшей осенью, как все помнят, довольно резко и стремительно.
В начале года на Спортивной набережной торжественно заявил о себе фонтан кипятка. Тогда из-за прорыва без тепла вновь остались сотни людей.
В тот момент Константин Шестаков анонсировал масштабную перекладку сетей и временное закрытие набережной для посетителей. Сейчас мы можем видеть воочию результат этого решения — на набережной Спортивной гавани обновляют теплосети, чтобы подобное не повторилось.
Порядок в городе — порядок в мэрии
За последний год во Владивостоке стало больше парков и мест, где можно приятно провести время. Мэр — первый, кто обратил внимание на состояние бухты Лазурной, в народе известной как Шамора. По словам Константина Шестакова, береговая полоса вызывала сочувствие, а не одобрение. И именно поэтому к пляжному сезону просеяли и вычистили песок, а та часть берега, которая принадлежит городу, приведена в нормальный вид.
Порядок мэр навел не только в самом городе, но и в с структуре управления. При нём своих кресел лишились заместитель руководителя муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» Алексей Руденко, ответственный за организацию работ по уборке снега, и руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Игорь Стрельников.
Кстати, несмотря на то, что некоторые ответственные сотрудники плохо справлялись с последствиями снежной стихии, глава города достойно пережил зиму и даже самостоятельно выходил на улицы, чтобы выталкивать авто из ледовой западни.
Спрашивали? Отвечаем!
Пожалуй, впервые за всю историю работы мэрии Владивостока она стала открытой и доступной для горожан. Обратиться туда может любой желающий, в том числе в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для этого нужно отправить сообщение либо комментарий на страницах администрации Владивостока или главы города Константина Шестакова. Также мэр ведёт Telegram-канал, где публикует новости, опросы, фото и видео. Каждый пост можно комментировать.
«Некоторые люди никогда не станут довольны своим городом. Вы вспомните, что было до Шестакова», — подобные комментарии встречаются очень часто.
Боевое крещение ВЭФом
Константин Шестаков в роли мэра столицы Дальнего Востока, города-хозяина Восточного экономического форума, достойно прошёл это международное мероприятие. Учитывая предыдущий опыт работы в государственных структурах, мэру не составило труда общаться со знаменитыми гостями.
Как сам неоднократно подчёркивал градоначальник, на ВЭФ были достигнуты различные договорённости, которые помогут Владивостоку развиваться и процветать.
— Во время форума мы заключили целый ряд соглашений, которые помогут реализовать такие проекты, как реконструкция парка Мингородка, развитие общественного транспорта, цифровых технологий и элементов «Умного города», энергетики, строительство спортивного центра боевых искусств, — отмечал ранее Константин Шестаков. — Теперь необходимо, не теряя времени, приступать к конкретной работе по всем документам.
Напомним, что в рамках ВЭФ-2021 был заявлен ряд инициатив. Среди них — заявки на проведение во Владивостоке в 2022 году VII международных спортивных игр «Дети Азии», Универсиады, а также Олимпиады-2036.
Мнения экспертов
Политолог Павел Наливайко считает, что Константин Шестаков выбрал правильную тактику работы и не пустословит на встречах с жителями города, а собственноручно меняет город.
— Годовщина нахождения Шестакова на посту скорее сейчас оставляет некое ощущение трезвости. Как у местных жителей, так и у экспертов. Связано это с тем, что нынешний мэр не хватает звёзд с неба и занимается более приземлёнными вещами: хозяйственными вопросами, благоустройством, дорогами. На данном этапе людям этого и не хватало. В предыдущие годы они наслушались о каких-то проектах и небывалых инвестициях. Однако это всё же очень далеко от простого жителя Тихой или Нейбута, которому нужны скверы, детские сады и ровные дороги.
Шестаков всё же избрал сейчас такую тактику в рамках своей работы и, действительно, это пока наиболее оптимальная история. Но нужно понимать, что в нынешней вертикали мы не увидим от мэра «перетягивание одеяла». В публичном поле он всё же встроен в команду губернатора Олега Кожемяко. И может сложиться ощущение, что мэра не видно.
Но в любом случае нужно смотреть дальше, на предвыборную кампанию в Думу Владивостока, на следующую зиму. И по итогу двух лет, на подходе к экватору, делать уже какие-то выводы, — говорит эксперт.
Думаем, что с приходом к штурвалу Константина Владимировича городская власть стала как никогда открытой и доступной.
Константин Шестаков по праву может считаться мэром-новатором. Он не боится менять и перестраивать ранее выстроенные порядки и приближать городскую власть к людям. Об этом говорят не только его встречи с жителями Владивостока, участие в мероприятиях, но и активность в социальных сетях, прямые эфиры в мессенджерах. Горожанам давно не хватало такого мэра, который не говорит красивые слова и не даёт радужные обещания, а слушает людей и делает, что им нужно.
Благодаря регулярной работе «на земле», а не в кабинете, Шестаков имеет представление о проблемных точках города и точно знает, что нужно исправлять в первую очередь. Он не боится менять команду и вычищать из неё закостенелых сотрудников без амбиций, меняя их на новые кадры со свежим взглядом и нестандартными предложениями.
В свою очередь у электорального юриста Эдуарда Черторинского особый взгляд на минувший год Константина Шестакова.
— Полагаю, что в данном случае более уместным будет оценивать год Шестакова на посту главы Владивостока не с позиции «что произошло», а с позиции — «что не произошло». За год «правления» Шестакова не произошло громких уголовных дел и посадок (дело Салавата Галиева не в счёт — «калибр» здесь не тот, да и к близкому окружению мэра Галиева никак не отнести), каких-либо крупных политических конфликтов, а также не началось противостояния с бизнесом, пусть даже точечного. Хотя не уверен, что последнее можно записать в актив Шестакову — полагаю, что в плане точечной застройки ему нужно больше прислушиваться к позиции жильцов близлежащих домов, чем к позиции застройщика, так как первые — про комфорт, а вторые — про деньги.
Шестакову удалось создать в мэрии вполне работоспособную команду, усиленную выходцами из краевого правительства, «очищение» мэрии от чиновников с неоднозначным прошлым времён Николаева и Миклушевского также можно записать ему в плюс. Дороги ремонтируются (но не везде), благоустройство маленькими шагами продвигается вперёд, город убирается, повышенное внимание стали уделять изношенным инженерным сетям, пытаются модернизировать систему парковок.
Как минимум, при Шестакове точно не стало хуже, сформирована работающая команда и намечен курс на дальнейшее развитие. В нынешних реалиях это уже немало, — подчёркивает юрист.