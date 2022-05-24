Год Шестакова: 365 дней на благо Владивостока

— Годовщина нахождения Шестакова на посту скорее сейчас оставляет некое ощущение трезвости. Как у местных жителей, так и у экспертов. Связано это с тем, что нынешний мэр не хватает звёзд с неба и занимается более приземлёнными вещами: хозяйственными вопросами, благоустройством, дорогами. На данном этапе людям этого и не хватало. В предыдущие годы они наслушались о каких-то проектах и небывалых инвестициях. Однако это всё же очень далеко от простого жителя Тихой или Нейбута, которому нужны скверы, детские сады и ровные дороги.