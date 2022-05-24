Прощаться со школой завтра будут свыше 2700 старшеклассников Владивостока

Кстати, в прошлом году во Владивостоке 26 человек набрали на ЕГЭ по сто баллов, из них трое — максимальное число баллов сразу по двум предметам. При этом по популярному у старшеклассников предмету — обществознанию, стобалльников не оказалось. в 2021 году по 100 баллов больше всего набрали по русскому языку — 9 человек.