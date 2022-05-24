Прощаться со школой завтра будут свыше 2700 старшеклассников Владивостока

Прощаться со школой завтра будут свыше 2700 старшеклассников Владивостока

Прощаться со школой завтра будут свыше 2700 старшеклассников Владивостока

Сегодня, 17:20
Общество
Завтра, в среду, 25 мая, во всех муниципальных школах Владивостока прозвенит последний звонок.

Почти во всех учебных заведениях краевого центра торжественные линейки запланированы на 11 часов утра. С добрыми пожеланиями к выпускникам обратятся директора образовательных учреждений, учителя, классные руководители и родители.

Прощаться со школой будут, по сложившейся традиции, не очень долго. Впереди — серьёзное испытание. Уже на следующий день, 26 мая, многим старшеклассникам предстоит сдавать ЕГЭ по географии, химии и литературе. Завершатся единые государственные экзамены в этом году 21 июня — информатикой.

Число выпускников за последние годы в столице ДФО всё меньше. По информации мэрии Владивостока, в этом году из муниципальных школ краевого центра выпустится 2 734 человека. В 2021 году выпускалось — 2 855 одиннадцатиклассников, в 2020-м — 3 329.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 3 999 старшеклассников. При этом большинство — 1741 человек — выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание. На втором месте по популярности — информатика (757 человек). На третьем — физика, которую предстоит сдать 727 старшеклассникам.

Кстати, в прошлом году во Владивостоке 26 человек набрали на ЕГЭ по сто баллов, из них трое — максимальное число баллов сразу по двум предметам. При этом по популярному у старшеклассников предмету — обществознанию, стобалльников не оказалось. в 2021 году по 100 баллов больше всего набрали по русскому языку — 9 человек.

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