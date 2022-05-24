В Находке увековечили имя Героя Российской Федерации Александра Кононова

Ровно 44 года назад, 17 мая 1978 года, родился Герой России подполковник Александр Иванович Кононов, погибший при исполнении служебного долга. Он служил в специальных подразделениях Министерства обороны РФ. Погиб в Республике Дагестан 12 августа 2014 года.

Выполнив боевое задание и возвращаясь на базу, группа спецназа попала под плотный огонь боевиков. Несмотря на сложность ситуации, подполковник Кононов возглавил бой и организовал выход отряда из-под обстрела, сохранив жизнь личному составу. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, подполковнику Кононову присвоено звание Героя России (посмертно). А 17 мая в городе Находке на территории МАОУ «СОШ № 5», которую окончил Александр Иванович, представители компании «Восточно-Уральский терминал» открыли памятник Герою, которого горожане знают и помнят до сих пор. Тёплые слова благодарности за сына сказал матери погибшего Героя глава города Тимур Магинский. По словам матери — Евгении Кононовой — её сын всегда говорил, что служит Родине, и это для него были не высокопарные слова: «Именно служу Родине, служу своему народу — это было его естество». Фото: предоставлено пресс-службой Восточно-Уральского терминала Генеральный директор ООО «Трансхимэкспорт» Алексей Воротников: «Мемориал — это в первую очередь память, это наша история, время одновременно остановившееся и ставшее бесконечностью. Сегодня мы открываем памятник Герою России, погибшему при исполнении служебного долга, подполковнику Александру Кононову. Ещё некоторое время назад, 9 мая, когда участок памятника не был до конца благоустроен, у бюста было найдено несколько гвоздик — кто-то оставил их в благодарность за свою жизнь, за мирное небо. Важно воспитывать в молодом поколении духовное богатство, уважение к истории, ощущение единства. Каждый раз, заходя в школу, дети будут помнить, что от их упорства, трудолюбия и мотивации сейчас зависит жизнь будущих поколений». Восточно-Уральский терминал в порту Восточном — крупный стивидор на Дальнем Востоке. Он также имеет статус резидента СПВ — Свободного порта Владивосток. Компания активно инвестирует в развитие территорий Дальнего Востока, начиная с 1998 года. Кроме того, Восточно-Уральский терминал реализует социально значимые проекты, одним из которых стало открытие памятника 17 мая 2022 года. Генеральный директор ООО «Трансхимэкспорт» Алексей Воротников. — Для нас крайне важно, где мы живем. Это наш дом. И нас не может не радовать состояние города. Мы видим, что эти изменения — в лучшую сторону. У нашего предприятия есть благотворительный фонд, и у нас есть направления, куда инвестировать — это образовательные и патриотические программы, это спортивные программы. Наша задача по большому счёту — этот фонд насыщать. А задача уже руководства Восточно-Уральского терминала — реализовывать все эти программы».

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