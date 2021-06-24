Какие колледжи в Приморском крае предлагают самые нужные специальности

Приёмная кампания в средние специальные учебные заведения Приморья стартует почти одновременно с вручением аттестатов выпускникам школ. Колледжи края открывают свои двери для всех, кто по-настоящему хочет быть полезным обществу.

Рабочие профессии и специальности среднего профессионального образования (СПО) всегда будут нужны людям: никто не может обойтись без услуг повара, пекаря, педагога, парикмахера, хотя бы иногда каждый путешествует на поезде или самолёте, пользуется автосервисом. А значит, у хороших студентов колледжей не возникнет проблем с работой после выпуска. О многих известных колледжах Приморья «Золотой Рог» уже рассказывал. Их популярность проверена десятилетиями, а старейшие учебные заведения были основаны более сотни лет назад и по сей день сохраняют свою особую специализацию, хотя спектр образовательных программ сегодня изрядно расширился в соответствии со спросом. Промышленный колледж энергетики и связи Это учебное заведение — почти ровесник порта Владивосток. Именно для нужд градообразующего предприятия с 1876 года начали готовить высококвалифицированных рабочих в Кадровой школе — энергоколледж ведёт отсчёт своей истории с её создания. Позднее учебное заведение стало называться Портовой школой, и под этой вывеской работало до 20-х годов. Здесь долгие годы готовили кузнецов, слесарей, токарей, столяров, судосборщиков. В ноябре 2021 года «Промышленный колледж энергетики и связи» отметит очередной юбилей — 145 лет со дня основания. Сейчас набор специальностей колледжа изменился, его «фирменными» направлениями остаются «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электрические станции, сети и системы», «Сети связи и системы коммутации». Кроме того, колледж обучает по специальностям «Почтовая связь», «Компьютерные сети и системы», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Техническое оборудование и ремонт автомобильного транспорта». Владивостокский судостроительный колледж Ещё одно из старейших учебных заведений Владивостока является правопреемником Владивостокского коммерческого училища и хранителем его богатейшей библиотеки. В 2018 году колледж отметил 110 лет своей образовательной деятельности. Как явствует из названия, судостроение — титульная специальность этого заведения. Вместе с тем, здесь можно научиться и многому другому — приборостроению, информатике, экономике, строительству газонефтепроводов, основам предпринимательства. С 2021 года к судостроительному колледжу по территориальному признаку присоединили бывший колледж ДВФУ, готовивший педагогов — и теперь педагогические специальности тоже входят в перечень его образовательных услуг. Приморский многопрофильный колледж Это учебное заведение, расположенное в Партизанске, было основано в 1932 году приказом треста «Дальуголь» и называлось Дальневосточный горный техникум. По сей день здесь готовят горных техников-технологов, а также техников по эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования для разных отраслей промышленности. Сюда принимают учиться выпускников коррекционных школ — для них составлены особые программы обучения. Колледж располагает тремя учебными корпусами, в которых, помимо аудиторий, есть лаборатории, учебные мастерские, две библиотеки с читальными залами, два спортивных зала, стадион, военно-спортивная площадка, тир, закрытая площадка для подготовки водителей. Черниговский сельскохозяйственный колледж Первая краевая школа по подготовке кадров для сельского хозяйства Приморья была основана в Черниговке в 1933 году. В ней учили будущих тракторных бригадиров и механиков. В 2013 году бывшее училище стало колледжем. Власти Приморского края признали высокий потенциал Черниговского района как образовательной базы для обучения специалистов сельского хозяйства. И по сей день здесь готовят техников-механиков, трактористов, электриков, водителей грузовиков, а также технологов сельскохозяйственной продукции. Приморский политехнический колледж Колледж является правопреемником Владивостокского строительного техникума Минобороны СССР, созданного в 1953 году. Впоследствии к этому учебному заведению присоединили Владивостокский строительный техникум, а несколько лет назад — ещё и бывший гидрометеорологический техникум. Нынешнее название колледж носит с 2006 года. Корпуса колледжа разбросаны по разным районам города — на Бородинской учатся авторемонтники, на улице Комарова — архитекторы и строители, на Октябрьской — радиотехники и метеорологи. Спасский педагогический колледж Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Спасский педагогический колледж» (КГА ПОУ «СПК») было создано в 1930 году как Спасское педагогическое училище № 3. Нынешнее название колледж носит уже более 10 лет. Студенты и преподаватели колледжа регулярно выступают организаторами детских праздников и активностей в городе. Выпускники идут работать в школы и детские сады края учителями начальных классов, учителями физкультуры, воспитателями, тренерами. Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС Структурное подразделение ВГУЭС представляет собой модель университетского кампуса в миниатюре: на обособленной территории компактно расположены учебный корпус, спорткомплекс, общежитие и даже бизнес-инкубатор. Колледж гордится своей оборудованной лабораторией «Технологии продукции общественного питания». Здесь готовят не только поваров, кондитеров и технологов общепита, но и дизайнеров, системных администраторов, специалистов по земельно-имущественным отношениям, юристов, товароведов и даже судостроителей. Наталья БАРАНОВА

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter