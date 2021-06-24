Победители краевого конкурса «Мастер года» получили награды

Награждение победителей и финалистов регионального этапа профессионального конкурса «Мастер года» состоялось во Владивостоке в июне. Дипломы и поздравления от министра образования Приморского края Натальи Бондаренко получили семь преподавателей колледжей из разных городов края.

Безусловным лидером конкурса стала преподавательница Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа Надежда Ким. Именно ей теперь предстоит миссия защищать честь региона на всероссийском финале, который намечен на октябрь и будет проходить в Подмосковье. Надежда ведёт занятия у будущих учителей начальных классов. Также финалистами регионального этапа конкурса профмастерства стали мастер производственного обучения по компетенции «Облицовка плиткой» Приморского политехнического колледжа Оксана Левченко, мастер производственного обучения по компетенции «Малярные и декоративные работы» Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа Светлана Кустова и многие другие. Основной задачей этого конкурса является стимулирование ответственного и творческого подхода к преподаванию в системе СПО, повышение престижа профессии педагога колледжа, выявление и поддержка талантливых наставников молодёжи, и, конечно, формирование кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. Участвуя в мероприятиях конкурса, мастера колледжей делятся опытом и идеями, дружески общаются в своей профессиональной среде. Конкурс проходит под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации и федерального учреждения «Институт развития профессионального образования». Традиционно он включает три этапа: в феврале–марте идет заочный отбор, региональный финал длится с апреля по вторую декаду мая, а общероссийский финал проходит осенью. Участников конкурса выдвигают руководители колледжей, ориентируясь на их успехи и достижения студентов. При этом стаж каждого мастера должен быть не менее трёх лет. Есть и другие критерии: наличие паспорта компетенции Skills Passport, опыт подготовки выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» и участников чемпионатов «Молодые профессионалы» или «Абилимпикс». Региональный этап состязаний требует от участников подготовить видеоролик собственного рассказа о практике подготовки студентов, провести открытый мастер-класс со специально подобранной группой и онлайн-урок по собственному сценарию. Наталья Баранова

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter