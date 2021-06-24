Под парусами Надежды

Под парусами Надежды
Под парусами Надежды
Сегодня, 18:13ОбществоФото: "Парус Надежды"
Уже на протяжении 27 лет в Приморье работает социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды».

Все эти годы специалисты учреждения помогают семьям с маленькими детьми, у которых нарушено развитие, оказывают услуги срочной социально-психологической помощи, а также проводят мероприятия для ребят разных возрастов, которые направлены на развитие региональной системы безопасного детства в Приморском крае на 2020–2021 годы.

«Золотой Рог» побывал на самых ярких событиях, которые организовывают психологи и педагоги для воспитанников «Паруса Надежды». О них — в нашем фоторепортаже.

Детские-недетские игры

В мае 2021 года ребята, живущие в «Парусе Надежды», приняли участие в «Доверии». Такое название игры было выбрано не случайно — мероприятие проводилось в поддержку Детского телефона доверия. Дети должны были собрать определенные цифры, а затем сложить их в номер, по которому можно дозвониться и рассказать о своих проблемах.

Во время игры ребята проходили испытания, благодаря которым могли понять, что любое жизненное испытание можно преодолеть при поддержке друзей и близких. А если ситуация тяжела настолько, что не могут помочь те, кто рядом, то можно набрать Детский телефон доверия 8 800 2000 122, на звонок ответит квалифицированный психолог. Он выслушает и окажет профессиональную помощь.

Взрослое по-детски интересно

День донора — праздник неофициальный, но пройти мимо него сотрудники «Паруса Надежды» не могли. Ведь очень важно показать воспитанникам, насколько донорство важно, востребовано, и как много жизней зависят от такой добровольной помощи.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню донора, прошли в отделении социальной реабилитации. Как форму взаимодействия сотрудники центра выбрали сюжетно-ролевую игру и квест.

Мероприятия разделили на две части: теоретическую и практическую. Сначала с воспитанниками «Паруса Надежды» пообщались педагоги. Важно было сначала рассказать детям, кто такие доноры, сколько бывает групп крови и почему эта жидкость так важна для медиков. Беседу с воспитанниками проводила почетный донор России, младший воспитатель центра Марина Трокай. Она рассказала о том, почему приняла решение стать донором. Кстати, как оказалось, получить звание «почетного» могут только те, кто сдал кровь более 40 раз.

На второй — практической части — воспитанники центра могли почувствовать себя настоящими донорами или сотрудниками Центра переливания крови. В кабинетах «Паруса Надежды» был развернут полевой госпиталь со своей лабораторией, кабинетом врача и даже с палатой интенсивной терапии.

А в отделении круглосуточного приёма, временного содержания и перевозки несовершеннолетних «Паруса Надежды» подростки посмотрели видеоурок «Профессия для добрых людей».

Сотрудники центра всегда стараются разнообразить формы взаимодействия со своими воспитанниками. Здесь проводятся не только тематические уроки, игры и квесты, но и субботники, участие в которых принимают известные люди Владивостока.

Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ

"Парус Надежды"

Сюжеты:
Приморский край
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