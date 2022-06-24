Сергей Рыбальченко подчеркнул важность развития демографии Приморья и ДФО

Сергей Рыбальченко подчеркнул важность развития демографии Приморья и ДФО
Сергей Рыбальченко подчеркнул важность развития демографии Приморья и ДФО
Сегодня, 20:36ОбществоФото: piqsels.com
На пленарном заседании VII Всероссийской конференции по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко подчеркнул важность для России развития Приморья и всего ДФО.

Рыбальченко назвал Дальний Восток «витриной лучших демографических решений». В качестве примера он привел опыт поддержки рождаемости в Якутии и на Сахалине. Он выразил уверенность, что Республика Саха обязательно достигнет цели — достичь показателя по населению более 1 млн человек, пишет vostokmedia.com.

Также председатель комиссии отметил, что на конференции были представители не только ДФО, но и 15 субъектов Российской Федерации. Это означает, что развитие ДФО — это не узкорегиональный, а общегосударственный интерес.

Сообщается, что в конференции по демографии Дальнего Востока и Арктики участвуют свыше 400 человек. И свыше 1000 человек следят за ней в интернете. На ней будут подведены промежуточные итоги реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и национального проекта «Демография».

Помимо этого, на форуме будут рассмотрены инициативы по поддержке пожилых людей и семей с детьми. В панельных сессиях и прочих мероприятиях примут участие эксперты как регионального, так и федерального уровня.

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