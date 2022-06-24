В Чите откроют центры поддержки семей с детьми

В Чите откроют центры поддержки семей с детьми
В Чите откроют центры поддержки семей с детьми
Сегодня, 22:25ОбществоФото: piqsels.com
Сотрудники Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планируют создать сеть центров для помощи семей с детьми. В нее войдут 69 домашних центров реабилитации. Некоторые из них будут работать в Забайкалье.

По словам председателя правления фонда Марины Гордеевой, такие организации сделают более доступной помощь для российских семей с детьми. В ДФО планируют открыть 7 центров — в Приморье, Забайкалье и на Камчатке. Также на территориях 21 субъекта РФ будут работать 28 семейных диспетчерских.

Гордеева отмечает, что в 18 регионах создадут специальные службы социальной помощи несовершеннолетним матерям. В настоящее время фонд занимается реализацией проекта Минтруда РФ, который касается создания нового типа организаций — семейных МФЦ (многофункциональных центров). Здесь могут получить поддержку все семьи с детьми, в том числе оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Как сообщает chitamedia.su, в этих микроцентрах клиенты смогут получить ответы на все интересующие их вопросы. Здесь будут работать психологи, юристы и педагоги. Все это будет осуществляться в режиме одного окна.

«Центры — это новый этап организации работы на местах, они консолидируют все, что создано ранее», — добавила председатель фонда.

Запуск пилотных проектов планируется во многих регионах, в числе его участников есть НКО. В соответствии с планом, в 50 российских субъектах будут открыты подобные специализированные учреждения, а до 2027 года по всей стране должно пройти обновление системы организации социального обслуживания российских семей с детьми.

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