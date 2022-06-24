Якутия заняла место в тройке лидеров по коэффициенту рождаемости в ДФО

В рамках VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» специалисты обсудили показатели рождаемости в Якутии. Зампред Госдумы ФС РФ Анна Кузнецова заявила, что Якутия входит в тройку лидеров ДФО по коэффициенту рождаемости.

По словам президента РФ Владимира Путина, демографическая ситуация в государстве напрямую связана с вопросом нацбезопасности. Зампред уточнила, что в течение последних 5 лет уровень рождаемости в России снизился почти на 25%. В то же время растет естественная убыль населения. Число многодетных семей в Российской Федерации за последнее пятилетие увеличилось так же почти на 25%. Эксперт отметила положительную тенденцию в ДФО, где демографические показатели рождаемости превышают средние значения по России. Это позволяет сделать вывод о большом потенциале дальневосточных регионов, сообщает yakutia-daily.ru По заявлению некоторых специалистов, каждая вторая российская семья должна быть многодетной. Государство применяет кардинальные меры, чтобы стимулировать рождаемость. Анна Кузнецова уточнила, что на сегодняшний день на государственном уровне проводится много мероприятий для поддержки российских семей с детьми. По мнению зампреда, помощь должна быть эффективной и доступной. Работу по стимулированию рождаемости нужно проводить и на информационном уровне через радио, интернет, СМИ, телевидение и даже можно задействовать баннерную рекламу на улицах. Кузнецова отметила, что во время своего пребывания в Якутии она рада была увидеть социальную рекламу, направленную на популяризацию семейных ценностей, включая ценности детства, материнства и отцовства.

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