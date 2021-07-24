ННК: АЗС в Приморском крае не испытывают дефицита в топливе

Практически каждый автовладелец периодически сталкивается с довольно распространенной проблемой некачественного бензина. Нередко виной этому становится загрязненный нефтешламом резервуар для хранения топлива.

Группа ННК тщательно следит за состоянием своего резервуарного парка, и поэтому на всех АЗС компании, а также нефтебазах и нефтехранилищах ежегодно реализуется программа по зачистке резервуаров и хранилищ ГСМ. В ННК ежегодная зачистка резервуаров автозаправочных станций проводится в рамках Программы по обеспечению качества нефтепродуктов в соответствии с тщательно разработанным регламентом и инструкциями. С начала текущего года зачистку прошли более 200 резервуаров на 51 АЗС и 23 крупных нефтехранилища на 6 нефтебазах. Своевременное проведение этой процедуры — гарантия качества бензина на автозаправочных станциях ННК. Помимо этого, на АЗС ННК продолжается плановый ремонт асфальтового покрытия. Однако поводов для беспокойства у автовладельцев нет. Все запланированные мероприятия выполняются в срок. На время ремонта работают дублирующие АЗС, что позволяет минимизировать неудобства для клиентов. Проводимые ремонтные работы на дорогах Владивостока и на АЗС других производителей существенно увеличили нагрузку на сеть АЗС ННК. Вместе с тем на нефтебазах компании полностью сформирован запас всех видов топлив. Так, АИ-92 хватит, в среднем, на 17 дней, АИ-95 — на 12 дней, АИ-98 — на 15 дней, дизельного топлива — на 25 дней. Тем самым у автовладельцев нет оснований для беспокойств. «Проблем, связанных с наличием бензина на нефтебазах, работой завода, ремонтом оборудования, нет. Были технические вопросы, связанные с доставкой бензина на заправки, но они оперативно решаются», — отметили представители Группы ННК. В Группе ННК уделяется большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и уровня сервиса. Если у вас есть предложения и пожелания, или вы столкнулись с отсутствием топлива на заправках ННК, просьба сообщить об этом на «горячую линию» по телефону 8 800 200 0343. Каждый случай будет внимательно изучен с целью улучшения работы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter