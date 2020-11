Министр инфраструктуры Украины: "Именно так было 100 лет назад"

Министр инфраструктуры Украины: «Именно так было 100 лет назад» Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в «украинско-российской битве». Видеозапись его заявления разместил «Политнавигатор». Как отмечается, такое заявление министр сделал на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве. При этом он вспомнил о словах французского лидера Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока». Омелян выразил согласие с «европейскими либералами». «Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг», — заявил Омелян. Он добавил, что именно так было 100 лет назад. Напомним, ранее Макрон поделился мнением о европейском будущем России после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И сами переговоры, и их конструктивное содержание очень сильно уязвили украинскую власть, которая и решила их «прочитать» по-своему. Ну а к откровенному историческому бреду, исходящему из Киева все ужа давно привыкли. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

