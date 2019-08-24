Над Владивостоком обещали поднять украинский флаг

Напомним, ранее Макрон поделился мнением о европейском будущем России после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И сами переговоры, и их конструктивное содержание очень сильно уязвили украинскую власть, которая и решила их «прочитать» по-своему. Ну а к откровенному историческому бреду, исходящему из Киева все ужа давно привыкли.