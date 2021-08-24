Место для дошколят

Место для дошколят
Место для дошколят
Сегодня, 12:59ОбществоФото: Татьяна Алексютина / Медиахолдинг 1Mi
Специалисты администрации города Владивостока во главе с мэром Константином Шестаковым займутся выкупом готовых помещений для того, чтобы размещать в них детские дошкольные учреждения.

По словам главы города, приобретение недвижимости для размещения социальных объектов – распространенная практика во многих крупных городах России.

«Во-первых, это позволяет ускорить процесс открытия новых детских садов, во-вторых, это возможность сбалансировать жилую и социальную застройку. Мы готовимся к выкупу отдельного здания под детский сад в микрорайоне Зеленый угол, запланирован выкуп помещения в поселке Трудовое. Кроме того, в планах администрации – строительство еще двух детских садов и школы», – заявил Константин Шестаков.

Сейчас в столице Дальнего Востока с нуля возводятся ещё три дошкольных учреждения – стройки идут на улицах Анны Щетининой, Крыгина и в микрорайоне Патрокл. Планируется, что объекты сдадут к концу 2021 года. В конце 2022 года школа на Патрокле распахнет свои двери для 1,2 тысяч ребят.

Также власти города уделяют особое внимание состоянию уже построенных объектов, в которых занимаются дети. На прошлой неделе сотрудники мэрии объявили шесть аукционов на дополнительный ремонт крыш в школах и детских садах Владивостока. Мэр Константин Шестаков лично поручил на эти цели направить 100 млн рублей.

На эти деньги приведут в нормативное состояние кровлю в школах №21, 68, 82, 83 и детском саду №179, а также заасфальтируют территорию около детского сада №160.

«Часть детских садов и школ города я осмотрел лично, в других побывали специалисты профильных управлений. Вместе составили список работ, которые необходимо сделать в первую очередь. Например, отремонтировать кровлю в школе №83 нужно в кратчайшие сроки. На нее регулярно поступали жалобы от родителей в соцсетях, и я лично видел ее состояние. И так еще по ряду объектов, где требовалось оперативное вмешательство. Ведь это безопасность и комфорт детей», - подчеркнул Константин Шестаков.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокдетиПриморьеКонстантин Шестаков
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