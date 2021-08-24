Проезд в общественном транспорте дальневосточной столицы теперь бесплатный

Мэр Владивостока Константин Шестаков распорядился не взимать плату за проезд в общественном транспорте по путепроводу. Дело в том, что сейчас там проводят ремонтные работы, в частности пешеходные дорожки. Ходить там попросту опасно для жизни.
«По причине ремонта путепровода, а точнее его пешеходных составляющих, ходить там небезопасно. Именно поэтому принято решение провозить людей на данном участке на безвозмездной основе», — сообщили специалисты.
В управлении транспорта сообщили, что соответствующие рекомендации были направлены всем руководителям автотранспортных компаний.
Пока не закончатся ремонтные работы, проезд на этом отрезке будет бесплатный. Уточнить информацию можно по телефону 2614-334.
Кстати, на осень этого года, поблизости от остановки «Некрасовская» запланировано расширение участка дороги. На этой неделе должен состояться аукцион и определен подрядчик. К середине ноября в каждую сторону будут вести по три полосы движения. Кроме того, перенесут барьерное освещение, опоры и ливневки.