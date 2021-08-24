Проезд в общественном транспорте дальневосточной столицы теперь бесплатный

Во Владивостоке проезд от остановки «Некрасовская» до остановки «Молодежная» на общественном транспорте теперь бесплатный. Льгота действует для всех пассажиров, в том числе и в обратном направлении.

Мэр Владивостока Константин Шестаков распорядился не взимать плату за проезд в общественном транспорте по путепроводу. Дело в том, что сейчас там проводят ремонтные работы, в частности пешеходные дорожки. Ходить там попросту опасно для жизни. «По причине ремонта путепровода, а точнее его пешеходных составляющих, ходить там небезопасно. Именно поэтому принято решение провозить людей на данном участке на безвозмездной основе», — сообщили специалисты. В управлении транспорта сообщили, что соответствующие рекомендации были направлены всем руководителям автотранспортных компаний. Пока не закончатся ремонтные работы, проезд на этом отрезке будет бесплатный. Уточнить информацию можно по телефону 2614-334. Кстати, на осень этого года, поблизости от остановки «Некрасовская» запланировано расширение участка дороги. На этой неделе должен состояться аукцион и определен подрядчик. К середине ноября в каждую сторону будут вести по три полосы движения. Кроме того, перенесут барьерное освещение, опоры и ливневки.

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